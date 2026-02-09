Месенджери в епоху ШІ: що чекає на найбільш затребуваний інструмент нашого часу

Месенджери стрімко виходять за межі звичного спілкування. Вони вже не просто передають слова чи голос, а поступово беруть на себе роль цифрових помічників, здатних аналізувати контекст, пропонувати рішення і діяти замість користувача. Штучний інтелект стає ключовим фактором цієї трансформації.

Як месенджери стають нашим центром управління?

На початку лютого Rakuten Viber оголосив про запуск ШІ-асистентів прямо в застосунку месенджера. Ці 5 нових спеціалізованих чатів зібрані в окремій папці у списку чатів, а кожен ШІ-асистент присвячений конкретному завданню – довідник, компаньйон, кухар, коуч і редактор. Тепер 24 Канал отримав коментар від Надава Мельника, CPO Rakuten Viber, в якому він детально розповів про те, як компанія бачить месенджери в епоху ШІ.

ШІ-асистенти – частина довгострокових інвестицій Rakuten Viber у функції на базі штучного інтелекту, що мають на меті спростити спілкування та заощадити час користувачів. Вони доступні на iOS, Android та у десктопній версії Viber. Спеціальна папка з асистентами вже з’явилася в мобільних застосунках. Взаємодія з ШІ-асистентами максимально природна й нічим не відрізняється від взаємодії з будь-якими чат-ботами. Асистенти самі пропонують варіанти відповіді для типових ситуацій. Таким чином ШІ допомагає спростити щоденні справи:

ШІ-довідник – універсальний помічник для пошуку інформації, пояснення складних тем і швидкого дослідження.

ШІ-компаньйон – співрозмовник для порад, пошуку ідей і розвʼязання побутових дилем.

ШІ-кухар – кулінарний помічник, що допоможе з меню та рецептами.

ШІ-коуч – асистент для підтримки емоційного стану та саморефлексії.

ШІ-редактор – помічник, що допоможе перефразувати та вдосконалити текст повідомлення.

Компанія й надалі планує впроваджувати нові можливості, щоби ШІ ще більше допомагав у щоденній комунікації в застосунку. Це також є частиною ініціативи Rakuten Group під назвою Triple 20. Її мета – на 20% підвищити ефективність маркетингу, операційної діяльності та клієнтського сервісу завдяки ШІ.

Уявіть світ, де ви отримуєте повідомлення у месенджері, яке інформує про гнівний лист від керівника. Воно ж надає повний підсумок листа, необхідний контекст та готові варіанти відповіді. І все це – просто у вашому месенджері, залишається тільки підтвердити відправку. Якби кілька років тому хтось сказав, що ми будемо віддавати команди штучному інтелекту через месенджер, ми, мабуть, лише ввічливо усміхнулися б, вважаючи це диким науково-фантастичним сценарієм,

– каже Надав Мельник.

Але це вже відбувається сьогодні, навіть швидше, ніж будь-хто очікував. Інструмент, який колись був просто засобом надсилання текстових чи голосових повідомлень, перетворюється на розумний командний центр, який керує дедалі більшою кількістю аспектів нашого життя.

Месенджери, на кшталт WhatsApp, Viber і Telegram, які є одними з основних застосунків у нашому щоденному житті, перестають бути виключно платформами для спілкування. Комунікація з великими мовними моделями (LLMs), виконання складних завдань, отримання інформації в режимі реального часу та навіть створення контенту – все стає можливим через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс чату завдяки інтеграції ШІ.

Тож як відбувається ця революція у взаємодії з технологіями та в чому справжня цінність ШІ для месенджерів?

Змагання за лідерство: кожен застосунок прагне стати помічником з ШІ

Головний директор з продуктів Rakuten Viber каже, що поки ми всі зайняті тестуванням нових інструментів для генерації відео та фото, месенджери занурені в конкретну боротьбу у сфері штучного інтелекту. WhatsApp уже інтегрував Meta AI у чати в деяких країнах, щоб користувачі мали змогу запросити штучний інтелект до розмови, ставити йому питання та перевіряти факти. Крім того, існують сторонні інтеграції, які дозволяють користувачам виконувати складні завдання лише за допомогою тексту.

Telegram, імовірно, розпочав співпрацю з Grok від xAI, про що ми чули кілька цікавих чуток у 2025 році, хоча поки що не отримали готової функції. Менші платформи так само поспішають наздогнати лідерів.

Чому? Відповідь очевидна: платформа, яка стане центральним комунікаційним хабом, також формуватиме поведінку користувачів. Бронювання, покупки, координація – усе це відбуватиметься через месенджер, з мінімальними зусиллями з боку користувача.

Від меседжингу до панелі керування всіма задачами

Майбутнє цифрової взаємодії полягає у злитті ШІ та автоматизованих робочих схем, відомих як МСР (Model Context Protocol – Протокол контексту моделі). Уявіть: ви надсилаєте повідомлення: "Зустрінемось у Львові цими вихідними?". За лаштунками система на основі ШІ розуміє ваш намір і проактивно пропонує квитки, готелі та розваги, а якщо поїздка відбудеться за кордон, нагадає поновити паспорт, якщо термін його дії добігає кінця.

Таким чином звичайне повідомлення запускає вашого невидимого помічника, який розуміє контекст, ухвалює рішення та вчиняє реальні дії відповідно до ваших уподобань.

Це не якась далека фантазія. Ми вже бачимо ШІ-асистентів, які розуміють складні контексти, керують функціями в різних застосунках і встановлюють нагадування на основі ваших потреб. Дуже скоро чати будуть не лише про спілкування – вони перетворяться на командний центр, де ШІ зможе перетворити повідомлення на план подорожі, список покупок чи розклад занять,

– передбачає Надав Мельник.

Цей зсув змінить спосіб нашої взаємодії з технологіями та навколишнім світом, додає директор. Замість того щоб тицяти меню та кнопки, ми будемо говорити так само, як і зазвичай. Але тепер ШІ слухатиме, розумітиме, що нам потрібно, та спрощуватиме виконання задач ще до того, як ми самі зберемося їх сформулювати для асистента. Ці системи вивчатимуть наші уподобання, адаптуватимуться до нашої поведінки та пропонуватимуть персоналізований досвід. Це гігантський стрибок до майбутнього, де технології стануть прозорими та природно вбудованими у повсякденне життя.

Розваг уже недостатньо

Хоча нам дуже весело спостерігати, як ШІ пише любовні вірші або генерує стикери з вашим улюбленцем, такі розваги не є рушійною силою довгострокового впровадження ШІ, якщо зосередитися на реальних потребах користувачів. Люди першочергово прагнуть до справжньої цінності тієї чи іншої технології, а не зайвого шуму. Вони хочуть розв'язувати реальні проблеми, оптимізувати процеси й, найголовніше, заощаджувати час та енергію.

Тож справжні питання, які мають ставити собі технологічні компанії, особливо розробники ШІ, такі: "Як це допомагає користувачам заощаджувати час?" та "Як це спрощує щось складне?". Усе інше – це додаткові "плюшки", а не необхідність.

Якщо ваш продукт не розв'язує основну проблему або не приносить значного покращення, він втратить актуальність, щойно мине новизна. Справжня інновація полягає в тому, щоб ШІ став корисним та ефективним елементом нашого життя, а не просто забавкою,

– зазначає Мельник.

А що ж до приватності?

Як і завжди, приватність – це одне з головних питань, яке ставлять користувачів у випадку ШІ-технологій. Сьогодні інструменти штучного інтелекту стають для нас і психологом, і лікарем, дружнім співрозмовником, і колегою в робочих процесах. Часом, вони знають про нас більше, ніж ми коли-небудь розповідали будь-якій людині.

Незалежно від того, який продукт ви використовуєте, справді важливим є відданість компанії принципам приватності. Ось чому, обираючи такий продукт, критично важливо розуміти його рівень прозорості. Viber наголошує, що для нього наскрізне шифрування є ключовою цінністю. Це означає, що команда месенджера і жодні треті особи не мають доступу до повідомлень і дзвінків користувачів, навіть якби захотіли.

Що таке наскрізне шифрування Це метод захисту даних, за якого повідомлення шифрується на пристрої відправника і може бути розшифроване лише на пристрої одержувача. Кожен користувач отримує пару криптографічних ключів: відкритий (публічний) та закритий (приватний) — відкриті ключі використовуються для шифрування даних, а закриті ключі зберігаються тільки на пристроях користувачів і потрібні для розшифровки. Коли ви надсилаєте повідомлення, воно шифрується на вашому пристрої за допомогою криптографічного алгоритму, потім передається через інтернет у зашифрованому вигляді, і навіть якщо хтось його перехопить під час передачі через сервери чи роутери, прочитати зміст буде неможливо без секретного ключа одержувача.

Rakuten Viber обʼєднує сотні мільйонів користувачів у сфері обміну повідомленнями, дзвінків, бізнес-каналів і корпоративних рішень. Команда створила основу, яка об'єднує споживчу діяльність користувачів в екосистемі Viber.

Тепер ШІ прискорює цю стратегію. Мета – зробити платформу ефективнішою, зібравши разом спілкування, продажі та керування завданнями, зберігаючи при цьому приватність даних.

Тож, яким буде це майбутнє з ШІ у месенджерах?

Враховуючи темпи розвитку ШІ-технологій, не варто дивуватись, якщо вже найближчими роками ваш GPS заздалегідь знатиме, куди їхати, якщо хтось попросить вас у месенджері купити молоко. Приїжджаючи в магазин, товар уже чекатиме на вас, бо ШІ сам оформить замовлення й оплатить його. Вам навіть нагадають час закриття магазину, щоб ви встигли вчасно.

Що ж залишиться нам? Лише насолоджуватись новим рівнем комфорту.