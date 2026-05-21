Штучний інтелект береться за порятунок одного з найважливіших ресурсів Землі

Здоров'я нашої планети та продовольча безпека безпосередньо залежать від стану ґрунтів, які опинилися під загрозою через кліматичні зміни. Науковці знайшли несподіваного помічника, здатного прогнозувати екологічні загрози та захистити цей життєво важливий ресурс.

Міжнародна група науковців опублікувала дослідження, присвячене тому, як системи штучного інтелекту можуть допомогти вченим краще розуміти ґрунти, прогнозувати їхній стан та адаптувати сільське господарство до кліматичних змін. Про це пише видання Phys.org.

Як штучний інтелект може врятувати наші ґрунти?

Автори наголошують, що ґрунти відіграють критично важливу роль для людства. Вони зберігають вуглець, підтримують екосистеми, забезпечують продовольчі системи та впливають на водні ресурси. Однак сучасні ґрунтові системи надзвичайно складні – на них одночасно впливають клімат, погодні умови, ерозія, аграрні практики та зміни землекористування.

Для захисту цього безцінного ресурсу дослідники пропонують застосувати новітні технології, зокрема штучний інтелект. Штучний інтелект у цій сфері – це технологія, яка працює як надшвидкий цифровий помічник. Він здатний миттєво обробляти колосальні обсяги даних про стан землі (такі як рівень вологи, температура чи хімічний склад) і знаходити закономірності, які людина шукала б роками. Це дозволяє прогнозувати зміни у ґрунті ще до того, як вони стануться.

Старший автор дослідження, професор Алекс МакБретні з The University of Sydney, заявив, що AI може допомогти науковцям працювати з цією складністю. "У партнерстві з експертами AI може допомогти нам краще відповідати складній та постійно мінливій природі ґрунтових екосистем", – пояснив він.

У науковій праці, опублікованій 21 травня 2026 року, детально розглядається, як саме інструменти ШІ можуть допомогти людству адаптувати ґрунти та екосистеми, які вони живлять, до умов мінливого клімату. Завдяки цим технологіям вчені отримують можливість діяти на випередження, захищаючи планету від глобальних загроз.

Зверніть увагу! Ґрунти відіграють критично важливу роль у глобальному кругообігу речовин, оскільки вони здатні накопичувати та утримувати вуглець. Це робить їх одним із ключових інструментів у регулюванні кількості парникових газів в атмосфері Землі.

Інтеграція штучного інтелекту в ґрунтознавство відкриває нові горизонти для екологічної безпеки. Використання розумних алгоритмів дозволяє точніше прогнозувати наслідки кліматичних змін та розробляти ефективні стратегії збереження родючості земель.

Це дослідження є надзвичайно важливим для всього людства, адже від стану ґрунтів безпосередньо залежить наша продовольча та водна безпека. Завдяки синергії науки та технологій ми отримуємо шанс зберегти життєво важливі ресурси планети для майбутніх поколінь.

Вчені застерігають від повної заміни людей

Попри оптимізм щодо можливостей AI, автори дослідження підкреслюють, що штучний інтелект не може повністю замінити науковців.

Серед головних проблем вони називають якість даних, непрозорість моделей, можливі упередження у вибірках та високу вартість обчислень. Співавторка роботи, докторка Мерседес Роман Добарко з інституту NEIKER, наголосила, що AI не здатен замінити людське мислення.

"AI може імітувати окремі аспекти експертного мислення, але не може замінити контекстуальне судження, креативність і критичну інтерпретацію, які науковці привносять у дослідження", – заявила вона.

Дослідники переконані, що найефективнішою буде модель співпраці людини та AI, де штучний інтелект автоматизує рутинні процеси – наприклад, аналіз літератури чи побудову сценаріїв, – а вчені концентруються на фундаментальних питаннях і польових дослідженнях.

Як кліматичні загрози та технології ШІ вже змінюють дослідження екосистем Землі?

Здоров'я ґрунтів нерозривно пов'язане із загальним станом планети, яка наразі переживає стрімкі кліматичні зміни. Одним із найсерйозніших наслідків глобального потепління є загроза виснажливих посух. Прогнозується, що вже до 2030 року сотні мільйонів людей у всьому світі можуть опинитися в умовах гострого дефіциту води. Брак вологи безпосередньо виснажує землю, знижуючи її родючість та здатність накопичувати вуглець.

Паралельно з цим руйнуються природні механізми захисту земної поверхні. Через вирубку та зміни клімату науковці фіксують тривожну тенденцію втрати біорізноманіття у світових лісах, де унікальні дерева-довгожителі витісняються швидкорослими видами. Це послаблює здатність лісових екосистем утримувати вологу в ґрунті та протидіяти ерозії. Щоб зупинити ці руйнівні процеси, дослідники все частіше залучають штучний інтелект, який уже довів свою ефективність у різних наукових сферах. Наприклад, технології ШІ активно застосовують для збереження генетичного коду зникаючих видів тварин, що дозволяє значно прискорити та здешевити секвенування їхніх геномів. Або ж у хімії розумні алгоритми допомагають науковцям проєктувати нові молекули за допомогою текстових описів, що відкриває шлях до створення нових ліків та екологічних матеріалів.