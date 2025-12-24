В Україні запрацювала ШІ-система відеоспостереження: поліція назвала перше місто

Чернігів став першим українським містом, де запрацював центр відеоспостереження з використанням алгоритмів штучного інтелекту. Система працює на вітчизняному програмному забезпеченні та покликана суттєво підвищити рівень безпеки.

Технології дозволяють поліції та екстреним службам значно швидше реагувати на правопорушення, аварії чи інші надзвичайні ситуації на вулицях міста, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Чернігів.

Як працює нова мережа та що вона змінить для мешканців міста?

Проєкт, реалізований за фінансової підтримки Чернігівської міської військової адміністрації, включає 400 сучасних камер.

Спеціальні пристрої вміють розпізнавати обличчя людей та ідентифікувати транспортні засоби. Разом із новим обладнанням загальна кількість камер в області сягнула 1500 одиниць. Деталями Поліція Чернігівської області поділилася в публікації на своїй Facebook-сторінці.

Фахівці вже змонтували необхідні сервери та облаштували спеціальний моніторинговий центр. Це дозволяє диспетчерам у реальному часі бачити, що відбувається в ключових точках міста: від транспортних розв’язок та об'єктів інфраструктури до звичайних громадських просторів.

Окрім боротьби зі злочинністю та підтримання порядку, система допоможе координувати роботу різних служб та розшукувати дітей, які загубилися.

Як збираються масштабувати систему?

Цей центр – лише перший етап масштабної програми з безпеки, що складається з трьох частин. Хоча активні обговорення встановлення понад 400 камер почалися у лютому 2025 року, станом на початок року в місті вже функціонувало 470 подібних пристроїв.



Камери можуть розпізнавати обличчя людей та ідентифікувати транспортні засоби / Фото Національна Поліція України

На закупівлю техніки та серверів планували витратити близько 50 мільйонів гривень. Пріоритет у монтажі надавали ділянкам із найбільшою кількістю ДТП та правопорушень, а решту об'єктів планують перекривати за необхідності.

Для реалізації ініціативи міська рада внесла зміни до програми громадської безпеки на 2024 – 2025 роки, що дозволило МВА затвердити обсяги фінансування.

У майбутньому всі дані зведуть у єдину систему, якою спільно користуватимуться Нацполіція, Муніципальна варта та управління житлово-комунального господарства. Очільник обласної поліції Іван Іщенко зауважив, що посилення нагляду є важливим кроком, оскільки після завершення війни криміногенна ситуація може ускладнитися.

Наразі процес розширення мережі триває: 12 червня 2025 року Нацполіція оголосила тендери на будівництво системи спостереження ще на п’яти ділянках міста із загальною стартовою ціною понад 15 мільйонів гривень.