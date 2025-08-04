ШІ дедалі активніше змінює юридичну галузь, відкриваючи нові можливості для автоматизації звичних завдань. Проте разом із цим виникають нові виклики щодо захисту даних, достовірності інформації та професійної відповідальності.

Аби мінімізувати ризики, Мінцифри сформувало рекомендації для працівників права, інформує 24 Канал.

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Зокрема, слід завжди просити ШІ вказувати на офіційні джерела й документи, які він аналізує, та в разі залучення ШІ до справи – інформувати клієнта і, за потреби, закріплювати це домовленістю.

Перед введенням персональних даних у систему дані слід знеособлювати, а використовувати бажано лише корпоративні або захищені версії таких інструментів.

Також доцільно перевіряти документи, які створює штучний інтелект, запитувати систему знайти в них помилки чи сформулювати контраргументи для виявлення слабких сторін.

Важливо! Відповідальність за будь-яку юридичну пораду чи документ, підготовлений із залученням штучного інтелекту, завжди лежить на фахівці.

За підрахунками експертів, нині вже понад 40 сучасних ШІ-інструментів можуть допомогти в юридичній роботі: від різноманітних чат-ботів, які генерують тексти та аналізують судову практику, до спеціалізованого софту для перевірки на плагіат чи створення промптів. Такий прогрес вимагає від юристів нових підходів – зокрема навичок роботи з запитами, критичного мислення й суворого контролю якості результатів.

Поради щодо безпечного й усвідомленого використання ШІ для юристів можна знайти тут. Їх розробляли спільно експерти Мінцифри, Міністерства юстиції, Державної судової адміністрації, профільних асоціацій, університетів і проєкту UK DIGIT.

У рекомендаціях містяться поетапні вказівки щодо вибору надійних інструментів, спростування поширених міфів про AI у праві, а також приклади ефективних запитів.