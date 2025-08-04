Аби мінімізувати ризики, Мінцифри сформувало рекомендації для працівників права, інформує 24 Канал.

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Зокрема, слід завжди просити ШІ вказувати на офіційні джерела й документи, які він аналізує, та в разі залучення ШІ до справи – інформувати клієнта і, за потреби, закріплювати це домовленістю.

Перед введенням персональних даних у систему дані слід знеособлювати, а використовувати бажано лише корпоративні або захищені версії таких інструментів.

Також доцільно перевіряти документи, які створює штучний інтелект, запитувати систему знайти в них помилки чи сформулювати контраргументи для виявлення слабких сторін.

Важливо! Відповідальність за будь-яку юридичну пораду чи документ, підготовлений із залученням штучного інтелекту, завжди лежить на фахівці.

За підрахунками експертів, нині вже понад 40 сучасних ШІ-інструментів можуть допомогти в юридичній роботі: від різноманітних чат-ботів, які генерують тексти та аналізують судову практику, до спеціалізованого софту для перевірки на плагіат чи створення промптів. Такий прогрес вимагає від юристів нових підходів – зокрема навичок роботи з запитами, критичного мислення й суворого контролю якості результатів.

Поради щодо безпечного й усвідомленого використання ШІ для юристів можна знайти тут. Їх розробляли спільно експерти Мінцифри, Міністерства юстиції, Державної судової адміністрації, профільних асоціацій, університетів і проєкту UK DIGIT.

У рекомендаціях містяться поетапні вказівки щодо вибору надійних інструментів, спростування поширених міфів про AI у праві, а також приклади ефективних запитів.