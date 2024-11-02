У Швеції знайшли цвинтар вікінгів із похованнями в "кам’яних човнах"

Археологи шукали стародавнє поселення на півдні Швеції, але натомість знайшли кладовище епохи вікінгів з похованнями у формі човнів. За оцінками, цьому місцю близько 1200 років. Воно містить 139 могил і декілька курганів у формі кораблів.

Деталі відкриття

Ще на самому початку розкопок учені зрозуміли, що натрапили на велике місце поховань вікінгів. Наразі вони встигли дослідити лише шість відсотків цього археологічного комплексу, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Arkeologerna.

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Кладовище було вперше знайдено ще у 2017 році в селі Твоокер, на південному заході Швеції, напередодні запланованого будівництва дороги. Хоча це місце згадується в історичних сагах, будь-які залишки саме цього кладовища донедавна не були відомі.

Проблема в тому, що земля була [давно] розорана й вирівняна для створення пасовищ, тому всі випуклості, надземні рештки й поховання були розбиті на шматки,

– каже археологиня Петра Нордін з Національного історичного музею Швеції.

Під час розкопок, проведених з 2017 по 2019 рік, археологи виявили залишки 139 поховань, багато з яких містили людські та тваринні кістки, металеві аксесуари та керамічні посудини, а також великі камені, які були навмисно розміщені навколо кількох могил у формі човна.

За словами Петри Нордін, одне поховання було особливо добре облаштоване: "У могилі було 17 посудин, людські та тваринні кістки, а також плетені гирі та залізні наконечники стріл. Ми інтерпретуємо квадратну яму як конструкцію, яка допомагала створити хороший потік повітря для вогнища [кремації] над землею".



Позолочена пряжка, яку археологи знайшли на кладовищі епохи вікінгів / Фото Arkeologerna/National Historical Museums



Позолочений кулон у формі птаха / Фото Arkeologerna/National Historical Museums

У цьому поширеному ритуалі поховання епохи вікінгів тіло спалювали на поховальному вогнищі. Потім зверху клали принесених у жертву тварин, таких як корови й свині. Далі могилу закривали, а навколо неї могли споруджувати кільце з великих каменів у формі обрисів корабля – так званий кам'яний корабель.

Археологи також виявили фрагмент срібної монети з Аравії, яку вони датували періодом між 795 і 806 роками, що дає загальні часові рамки для поховання.

Оскільки розкопки ще тривають і далекі до завершення, вчені поки не готові представити повний звіт. Крім того, поселення, пов'язане з кладовищем, досі не знайдено.