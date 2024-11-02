Деталі відкриття

Ще на самому початку розкопок учені зрозуміли, що натрапили на велике місце поховань вікінгів. Наразі вони встигли дослідити лише шість відсотків цього археологічного комплексу, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Arkeologerna.

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Кладовище було вперше знайдено ще у 2017 році в селі Твоокер, на південному заході Швеції, напередодні запланованого будівництва дороги. Хоча це місце згадується в історичних сагах, будь-які залишки саме цього кладовища донедавна не були відомі.

Проблема в тому, що земля була [давно] розорана й вирівняна для створення пасовищ, тому всі випуклості, надземні рештки й поховання були розбиті на шматки,

– каже археологиня Петра Нордін з Національного історичного музею Швеції.

Під час розкопок, проведених з 2017 по 2019 рік, археологи виявили залишки 139 поховань, багато з яких містили людські та тваринні кістки, металеві аксесуари та керамічні посудини, а також великі камені, які були навмисно розміщені навколо кількох могил у формі човна.

За словами Петри Нордін, одне поховання було особливо добре облаштоване: "У могилі було 17 посудин, людські та тваринні кістки, а також плетені гирі та залізні наконечники стріл. Ми інтерпретуємо квадратну яму як конструкцію, яка допомагала створити хороший потік повітря для вогнища [кремації] над землею".



Позолочена пряжка, яку археологи знайшли на кладовищі епохи вікінгів / Фото Arkeologerna/National Historical Museums



Позолочений кулон у формі птаха / Фото Arkeologerna/National Historical Museums

У цьому поширеному ритуалі поховання епохи вікінгів тіло спалювали на поховальному вогнищі. Потім зверху клали принесених у жертву тварин, таких як корови й свині. Далі могилу закривали, а навколо неї могли споруджувати кільце з великих каменів у формі обрисів корабля – так званий кам'яний корабель.

Археологи також виявили фрагмент срібної монети з Аравії, яку вони датували періодом між 795 і 806 роками, що дає загальні часові рамки для поховання.

Оскільки розкопки ще тривають і далекі до завершення, вчені поки не готові представити повний звіт. Крім того, поселення, пов'язане з кладовищем, досі не знайдено.