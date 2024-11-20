Швейцарські вчені розробили перший у світі повністю механічний кубіт

Дослідники з Швейцарської вищої технічної школи Цюріха досягли проривної віхи, створивши перший повністю механічний кубіт, що прокладає шлях для розвитку квантових обчислень та надчутливих сенсорів.

Швейцарські вчені представили відчутну, фізичну версію кубіта, відійшовши від традиційних систем, заснованих на іонах, атомах та електромагнітних пастках, інформує 24 Канал з посиланням на phys.org.

А тим часом Важливе відкриття: науковці підтвердили існування нового типу надпровідності

Їхній інноваційний дизайн використовує резонуючу п'єзоелектричну мембрану, що значно збільшує час когерентності кубіта, тобто час, протягом якого він може зберігати свій суперпозиційний стан. Це покращення дозволяє проводити більш ефективні квантові обчислення та вимірювання.

Традиційні виклики

Традиційні кубітові системи стикаються з такими проблемами, як високий рівень помилок і надзвичайно короткий час утримання квантових станів, що обмежує їхню надійність.

Команда ETH Zürich вирішила ці проблеми, поєднавши надпровідний кубіт з п'єзоелектричним резонатором. Ця установка переводить квантовий стан суперпозиції в резонансні коливання механічної мембрани, ефективно створюючи перший повністю механічний кубіт.

Ключові досягнення та експерименти

У своїх експериментах дослідники продемонстрували, що механічний кубіт може реагувати на поодинокі фотони. Його час когерентності перевершує час когерентності традиційних «бозонних» кубітів і залежить від типу надпровідних матеріалів, використаних у його конструкції.

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Де це можна застосувати?

Розробка має багатообіцяючі перспективи для багатьох застосувань: