Швейцарские ученые представили ощутимую, физическую версию кубита, отойдя от традиционных систем, основанных на ионах, атомах и электромагнитных ловушках, информирует 24 Канал со ссылкой на phys.org.
А тем временем Важное открытие: ученые подтвердили существование нового типа сверхпроводимости
Их инновационный дизайн использует резонирующую пьезоэлектрическую мембрану, что значительно увеличивает время когерентности кубита, то есть время, в течение которого он может сохранять свое суперпозиционное состояние. Это улучшение позволяет проводить более эффективные квантовые вычисления и измерения.
Традиционные вызовы
Традиционные кубитовые системы сталкиваются с такими проблемами, как высокий уровень ошибок и чрезвычайно короткое время удержания квантовых состояний, что ограничивает их надежность.
Команда ETH Zürich решила эти проблемы, совместив сверхпроводящий кубит с пьезоэлектрическим резонатором. Эта установка переводит квантовое состояние суперпозиции в резонансные колебания механической мембраны, эффективно создавая первый полностью механический кубит.
Ключевые достижения и эксперименты
В своих экспериментах исследователи продемонстрировали, что механический кубит может реагировать на одиночные фотоны. Его время когерентности превосходит время когерентности традиционных "бозонных" кубитов и зависит от типа сверхпроводящих материалов, использованных в его конструкции.
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Где это можно применить?
Разработка имеет многообещающие перспективы для многих применений:
- Квантовые вычисления: Механический кубит будет интегрирован в квантовые вычислительные схемы для исследования его производительности.
- Чувствительные сенсоры: Он также будет протестирован как сверхчувствительный сенсор для различных измерительных задач.