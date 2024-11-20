Швейцарские ученые представили ощутимую, физическую версию кубита, отойдя от традиционных систем, основанных на ионах, атомах и электромагнитных ловушках, информирует 24 Канал со ссылкой на phys.org.

А тем временем Важное открытие: ученые подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Их инновационный дизайн использует резонирующую пьезоэлектрическую мембрану, что значительно увеличивает время когерентности кубита, то есть время, в течение которого он может сохранять свое суперпозиционное состояние. Это улучшение позволяет проводить более эффективные квантовые вычисления и измерения.

Традиционные вызовы

Традиционные кубитовые системы сталкиваются с такими проблемами, как высокий уровень ошибок и чрезвычайно короткое время удержания квантовых состояний, что ограничивает их надежность.

Команда ETH Zürich решила эти проблемы, совместив сверхпроводящий кубит с пьезоэлектрическим резонатором. Эта установка переводит квантовое состояние суперпозиции в резонансные колебания механической мембраны, эффективно создавая первый полностью механический кубит.

Ключевые достижения и эксперименты

В своих экспериментах исследователи продемонстрировали, что механический кубит может реагировать на одиночные фотоны. Его время когерентности превосходит время когерентности традиционных "бозонных" кубитов и зависит от типа сверхпроводящих материалов, использованных в его конструкции.

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Где это можно применить?

Разработка имеет многообещающие перспективы для многих применений: