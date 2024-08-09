У Росії заблокували месенджер Signal, на черзі WhatsApp

У Росії продовжують наступ на соцмережі. 9 серпня користувачі скаржилися на перебої із Signal – його можна було відкрити тільки з VPN. Потім Роскомнагляд заявив про блокування, передає 24 Канал.

Імовірно, YouTube у Росії поступиться VK. Зараз ролики вантажаться значно повільніше, а усі російськомовні відео з іноземного хостингу переллють на сервіс VK до осені.

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Чому в Росії заблокували месенджер Signal

Це сталося "у зв'язку з порушенням вимог російського законодавства, виконання яких необхідне для запобігання використанню месенджера в терористичних та екстремістських цілях". Цікаво, що Роскомнагляд заявив про це журналістам, а на їхньому сайті немає цієї інформації.

Водночас там є дещо інше: "реєстр соціальних мереж". У нього увійшли Likee, TikTok, Twitter, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, LiveJournal, Пикабу, Pinterest, Rutube, Дзен, Twitch, Discord, Yappy. Власники цих соцмереж мають моніторити контент і видаляти дитячу порнографію, "суїцидальний і пронаркотичний контент". І загалом – ту інформацію, яка становить "суспільну небезпеку". Звісно, це поняття можна трактувати дуже широко.

Нижче Роскомнагляд наводить перелік штрафів на мільйони рублів, які вже наклали на ці мережі.

У Росії можуть заборонити і WhatsApp

Signal вважають одним із найбезпечніших месенджерів, адже він використовує протокол наскрізного шифрування для всіх чатів, що дозволяє захистити повідомлення від перехоплення. Месенджер використовує стандартні номери стільникових телефонів як ідентифікатори та забезпечує повний зв'язок з іншими користувачами за допомогою наскрізного шифрування. Додатки сервісу мають механізми, за допомогою яких користувачі можуть самостійно перевіряти особистість своїх контактів та цілісність каналу даних.

Це може статися восени. У корпорації VK розмірковують, на що замінити WhatsApp. Спершу думали про "VK Месенджер" як "єдиний православний месенджер", але в нього слабкі показники. Найкраще до цього надається "ТамТам".

Провели дослідження, як зробити норм месенджер, щоб він усе тягнув і міг зрівнятися з ватсапом. Ось вирішили за основу брати "ТамТам",

– повідомили виданню "Верстка" джерела у VK.