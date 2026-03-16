Невинна жінка провела пів року за ґратами через помилку штучного інтелекту

Сучасні технології обіцяли спростити й покращити наше життя, проте для однієї мешканки штату Теннессі, що в США, вони стали справжнім жахом. Поки світ обговорює переваги автоматизації, помилка програмного забезпечення у поєднанні з недбалістю правоохоронців призвела до того, що абсолютно невинна людина опинилась у в'язниці за злочин, скоєний за тисячі кілометрів від її дому.

Як помилився ШІ?

Історія 50-річної Анжели Ліппс, матері трьох дітей і бабусі п'ятьох онуків, почалася в середині липня, коли до її будинку в Теннессі прибули судові маршали. У той момент жінка доглядала за чотирма дітьми, проте це не завадило правоохоронцям затримати її під прицілом зброї, пише Futurism.

Жінку звинуватили в банківському шахрайстві, яке відбулося в місті Фарго, штат Північна Дакота – приблизно за 1600 кілометрів від її місця проживання. Попри те, що вона ніколи в житті не відвідувала цей штат, не знала там нікого і навіть жодного разу не літала літаком, її закрили у в'язниці як втікачку від правосуддя без права на заставу.

Підставою для арешту став запис із камер спостереження за квітень та травень 2025 року, де невідома жінка, використовуючи підроблене військове посвідчення армії США, знімала з рахунків десятки тисяч доларів.



На відео з камер спостереження видно жінку, яка використовує підроблений військовий документ / Фото Поліції Фарго

Щоб знайти підозрювану, детективи з Фарго скористалися програмою розпізнавання облич на базі штучного інтелекту. Алгоритм вказав на Анжелу Ліппс. Після цього детектив просто порівняв її фото з водійського посвідчення та соціальних мереж із кадрами відеоспостереження і дійшов висновку, що риси обличчя, статура та зачіска повністю збігаються.

Цього виявилося достатньо, щоб ініціювати арешт, хоча ніхто з поліції навіть не намагався зателефонувати жінці чи допитати її перед тим, як кидати за ґрати.

Анжела Ліппс провела в камері в Теннессі майже чотири місяці, чекаючи на переміщення до іншого штату. Поліція Північної Дакоти приїхала за нею лише через 108 днів після затримання. Весь цей час вона вважалася небезпечною злочинницею, хоча факти свідчили про протилежне.

Коли жінку нарешті доставили у Фарго, де вона пробула ще деякий час, за справу взявся державний захисник Джей Грінвуд. Він наголосив, що використання лише результатів розпізнавання облич без додаткової перевірки є неприпустимим і вимагає набагато глибшого розслідування.



Анжела Ліппс, яку звинуватили у злочині, якого вона не скоювала / Фото Matt Henson / WDAY

Адвокату знадобилося зовсім небагато часу, щоб довести повну непричетність своєї підзахисної. Він надав банківські виписки, які підтверджували, що в моменти скоєння злочинів Анжела перебувала в Теннессі, за 1900 кілометрів від місця подій.

У той час, коли зловмисниця знімала гроші у Фарго, Анжела Ліппс отримувала виплати із соціального страхування, купувала піцу, цигарки на місцевій заправці та замовляла доставку їжі через мобільні додатки у своєму рідному місті.

Поліції було байдуже

Перший і єдиний допит поліція провела лише в грудні, коли жінка була за ґратами вже понад п'ять місяців. Судячи з усього, правоохоронці навіть не намагалися дізнатися про її місцеперебування в момент скоєння злочину.

Після ознайомлення з неспростовними доказами справу закрили, а Анжелу звільнили напередодні Різдва, пише видання INFORUM. Проте на цьому її випробування не закінчилися. Поліція не забезпечила жінку коштами на дорогу додому і не запропонувала жодної допомоги.

Вона опинилася на засніженій вулиці Фарго в літньому одязі, без грошей та розуміння, як повернутися назад у Теннессі. Допомогли лише місцеві адвокати, які зібрали гроші на готель, та благодійна організація, що організувала поїздку додому.

Жахливі наслідки для обвинуваченої

Наслідки цієї помилки виявилися катастрофічними для життя жінки. Через тривале перебування у в'язниці та неможливість оплачувати рахунки вона втратила свій будинок, автомобіль і навіть свого собаку.

Поліція Фарго навіть не перепросила за цей інцидент, а начальник поліції Девід Зібольскі під час пресконференції відмовився обговорювати причини, чому з невинною жінкою ніхто не спілкувався протягом п'яти місяців її ув'язнення.

Проблеми ШІ в правоохоронній системі

Цей випадок не є поодиноким:

У квітні минулого року в Нью-Йорку помилково заарештували Тревіса Вільямса, хоча він був на 15 сантиметрів вищим за підозрюваного на відео.

Тим часом жінка з Детройта, яку через збій системи розпізнавання облич звинуватили у вбивстві, попри очевидні розбіжності в зовнішності, подала позов проти влади, пише NBC News.

Наразі розслідування справи про банківське шахрайство у Фарго триває, а справжню зловмисницю так і не знайшли.