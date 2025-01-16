TCL опинилася в центрі скандалу: схоже її QLED телевізори не містять квантових точок

Китайська компанія TCL опинилася в епіцентрі скандалу через свої QLED телевізори. Попри рекламні заяви про використання квантових точок — нанокристалів, що забезпечують яскравіші та насиченіші кольори, деякі моделі TCL можуть не мати цих елементів.

Дослідження, проведене в Південній Кореї, поставило під сумнів наявність квантових точок у деяких QLED телевізорах TCL, повідомляє 24 Канал з посиланням на etnews.com.

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У чому суть претензій до TCL?

Під підозру потрапили моделі телевізорів TCL C755, C655 і C655 Pro. Згідно з аналізом, проведеним SGS і Intertek, у цих телевізорах відсутні сліди індію та кадмію – хімічних елементів, що зазвичай використовуються у виробництві квантових точок.

Ініціатором дослідження виступила південнокорейська компанія Hansol Chemical, один із провідних виробників квантових точок, яка постачає панелі для телевізорів Samsung. Виявлені результати викликали сумніви у справжності QLED-технологій TCL.

Відповідь TCL

Компанія TCL не залишила ситуацію без уваги. Вона представила власний аналіз, проведений SGS за замовленням постачальника квантових плівок Guangdong Region Advanced Material.

У звіті йдеться про виявлення слідів кадмію в зазначених моделях, а спектрограма плівки підтвердила наявність квантових точок.

Однак важливою відмінністю є те, що Hansol Chemical проводила дослідження шляхом повного розбирання телевізорів, тоді як TCL тестувала лише матеріали, які постачаються компанії. Це може свідчити про можливі проблеми з контролем якості, адже TCL могла використати неякісні плівки під час виробництва.

Що це означає для покупців?

Для потенційних покупців ця ситуація створює додаткові сумніви щодо якості QLED телевізорів TCL. На фоні скандалу з’явилася інформація про можливе створення нової організації — QLED Alliance, яка б перевіряла телевізори на відповідність стандартам та підтверджувала наявність квантових точок у пристроях.

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Поки формування цієї організації залишається під питанням, споживачам радять уважніше обирати телевізори. Для гарантовано якісного зображення експерти радять звернути увагу на OLED телевізори, які забезпечують відмінну якість картинки.