Tesla продає майже стільки ж пікапів Cybertruck, скільки продають усі конкуренти разом узяті

Хоча Cybertruck отримує чимало критики через свої постійні несправності та дивний дизайн, який порівнюють з мікрохвильовками й тостерами, цей чорний піар, судячи з усього, тільки грає йому на руку. Статистика показує, що Tesla продає їх майже стільки ж, скільки всі інші компанії продають свої електричні пікапи сумарно.

Статистика продажів

Cybertruck виявився надзвичайно популярним, популярнішим за всі інші електричні вантажівки на ринку. Згідно з даними S&P Global Mobility, які повідомляє Automotive News, кількість реєстрацій Cybertruck від Tesla в липні майже збігається з загальною кількістю реєстрацій усіх інших електричних пікапів у липні. Це свідчить про високий попит на цей автомобіль з нержавіючої сталі.

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У липні Tesla продала 5 175 пікапів Cybertruck, порівняно з 5 546 реєстраціями всіх електричних пікапів інших виробників, включаючи Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Chevy Silverado EV і Hummer EV.

На частку Tesla також припадає 48% реєстрацій усіх типів електромобілів за цей місяць, у порівнянні з 56% у цьому ж періоді торік, оскільки конкуренція на ринку електромобілів зростає.

за цей місяць, у порівнянні з 56% у цьому ж періоді торік, оскільки конкуренція на ринку електромобілів зростає. Загальна кількість реєстрацій електромобілів у липні також зростає, збільшившись до понад 118 000 транспортних засобів з майже 101 000 за аналогічний період минулого року.

Одночасно частка ринку електромобілів серед усіх легкових автомобілів зросла на 0,9%. Пікапи на електротязі — це крапля в морі.

Здається, що Tesla продає кожен виготовлений Cybertruck, але їй ще треба багато наздоганяти, судячи з того, що кількість попередніх замовлень на них становить 2 мільйони. Tesla кілька разів підвищувала початкову ціну на Cybertruck, і зараз він коштує 100 000 доларів. Але попит все одно залишається стійким, як можна побачити.

Попри цей усіх, варто зазначити, що загальні продажі Tesla продовжують падати. Компанія поставила менше автомобілів другий квартал поспіль цього року, включаючи седан Model 3 і бестселер Model Y, який, за чутками, незабаром отримає повний редизайн. Точні дані повинні надійти в наступному місяці.

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