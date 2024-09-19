Статистика продаж

Cybertruck оказался чрезвычайно популярным, популярнее всех других электрических грузовиков на рынке. Согласно данным S&P Global Mobility, которые сообщает Automotive News, количество регистраций Cybertruck от Tesla в июле почти совпадает с общим количеством регистраций всех других электрических пикапов в июле. Это свидетельствует о высоком спросе на этот автомобиль из нержавеющей стали.

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В июле Tesla продала 5 175 пикапов Cybertruck 5 175 пикапов Cybertruck, по сравнению с 5 546 регистрациями всех электрических пикапов других производителей, включая Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Chevy Silverado EV и Hummer EV.

На долю Tesla также приходится 48% регистраций всех типов электромобилей за этот месяц, по сравнению с 56% в этом же периоде в прошлом году, поскольку конкуренция на рынке электромобилей растет.

за этот месяц, по сравнению с 56% в этом же периоде в прошлом году, поскольку конкуренция на рынке электромобилей растет. Общее количество регистраций электромобилей в июле также растет, увеличившись до более 118 000 транспортных средств с почти 101 000 за аналогичный период прошлого года.

Одновременно доля рынка электромобилей среди всех легковых автомобилей выросла на 0,9%. Пикапы на электротяге — это капля в море.

Кажется, что Tesla продает каждый изготовленный Cybertruck, но ей еще надо много догонять, судя по тому, что количество предварительных заказов на них составляет 2 миллиона. Tesla несколько раз повышала начальную цену на Cybertruck, и сейчас он стоит 100 000 долларов. Но спрос все равно остается устойчивым, как можно увидеть.

Несмотря на этот всех, стоит отметить, что общие продажи Tesla продолжают падать. Компания поставила меньше автомобилей второй квартал подряд в этом году, включая седан Model 3 и бестселлер Model Y, который, по слухам, вскоре получит полный редизайн. Точные данные должны поступить в следующем месяце.

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