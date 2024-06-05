Складаний електричний велосипед дозволяє проїхати до 130 кілометрів на одному заряді

Компанія Lectric Ebikes показала новий електричний велосипед XP Lite 2.0, який може складатися до компактного розміру. Це модифікація однієї з попередніх моделей, але з деякими додатковими функціями.

Lectric Ebikes – провідний бренд недорогих електровелосипедів у Північній Америці. На жаль, в Україні він не представлений.

Дивіться також У Канаді навіть сміттєвози стають електричними

Lectric XP Lite 2.0

Новий велосипед укомплектований карбоновим ремінним приводом Gates та гідравлічними дисковими гальмами.

При вазі в 22 кілограми XP Lite 2.0 значно легший, ніж багато інших складних електричних велосипедів.

Проте він розвиває ті ж самі 32 кілометри на годину як з педаллю газу, так і з педаллю акселерації, що й інші електровелосипеди класу 2.

Задній двигун розміром, розмір якого порівнюють із пінтою пива, має скромну номінальну постійну потужність 350 Вт, але має вражаючі 819 пікових ват. Він також відомий як мотор Stealth M24 і, як кажуть, забезпечує на 400% тихішу їзду. Важко уявити, що насправді означає "тихіше на 400%", але, ймовірно, ви отримаєте менше шуму від шестерень усередині.

Компанії вдалося зберегти ціну на рівні оригінальної моделі, попри всі нові доповнення та функції. Це звичайна практика для Lectric, адже компанія регулярно випускає нові або оновлені електровелосипеди за цінами на кілька сотень доларів нижчими, ніж у конкурентів.



Lectric XP Lite 2.0 / Фото Lectric Ebikes

Оновлений електровелосипед тепер доступний у п'яти кольорах: чорний, білий, пісочний, лавандовий та блакитний.

Базова модель починається від 799 доларів і поставляється з акумулятором 7,8 ампер-години (375 Вт-год).

Є версія з великим запасом ходу за 999 доларів з акумулятором 14 ампер-годин (672 Вт-год).

Ці два варіанти забезпечують максимальний запас ходу при допомозі педалями до 75 і 128 кілометрів відповідно.



Lectric XP Lite 2.0 / Фото Lectric Ebikes

Всі версії XP Lite 2.0 оснащені гідравлічними дисковими гальмами на 180-міліметрових роторах, які компанія Lectric почала встановлювати на всі свої моделі минулого року.

Для тих, хто хоче оновити свій одношвидкісний привід до опції, що не потребує обслуговування, є версія XP Lite 2.0 JW Black із установкою ременя Gates Carbon Drive. Вона коштує 899 доларів за стандартну батарею і 1099 доларів за батарею дальнього радіуса дії. Ремінні приводи Gates цінуються в індустрії як плавна, тиха і безмасляна трансмісія, яка служить довше, ніж ланцюги, і є більш ефективною протягом усього терміну служби. Вони ідеально підходять для тих, хто не хоче мати справу з іржавим ланцюгом (коли забуваєте змастити його) або жирною щиколоткою (коли пам'ятаєте).

XP Lite 2.0 включає 20×2,5-дюймові слік-шини з 3-міліметровою підкладкою Hippo Skin і попередньо завуженими трубками для захисту від проколів, а також новим кермом у стилі BMX з оновленим кольоровим дисплеєм і правостороннім дроселем, що обертається на половину оберту. І, звісно, весь велосипед складається для зручного зберігання та транспортування.



Lectric XP Lite 2.0 / Фото Lectric Ebikes

XP Lite 2.0 поставляється в оновленій зеленій упаковці, яка придатна для вторинної переробки та біологічного розкладання. Велосипед майже повністю попередньо зібраний, щоб забезпечити однохвилинну збірку з коробки без інструментів.

Попередні замовлення вже відкриті, поставки почнуться в липні.