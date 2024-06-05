Lectric Ebikes – ведущий бренд недорогих электровелосипедов в Северной Америке. К сожалению, в Украине он не представлен.

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Lectric XP Lite 2.0

Новый велосипед укомплектован карбоновым ременным приводом Gates и гидравлическими дисковыми тормозами.

При весе в 22 килограмма XP Lite 2.0 значительно легче, чем многие другие сложных электрических велосипедов.

Однако он развивает те же 32 километра в час как с педалью газа, так и с педалью акселерации, что и другие электровелосипеды класса 2.

Задний двигатель размером, размер которого сравнивают с пинтой пива, имеет скромную номинальную постоянную мощность 350 Вт, но имеет впечатляющие 819 пиковых ватт. Он также известен как мотор Stealth M24 и, как говорят, обеспечивает на 400% более тихую езду. Трудно представить, что на самом деле означает "тише на 400%", но, вероятно, вы получите меньше шума от шестерен внутри.

Компании удалось сохранить цену на уровне оригинальной модели, несмотря на все новые дополнения и функции. Это обычная практика для Lectric, ведь компания регулярно выпускает новые или обновленные электровелосипеды по ценам на несколько сотен долларов ниже, чем у конкурентов.



Lectric XP Lite 2.0 / Фото Lectric Ebikes

Обновленный электровелосипед теперь доступен в пяти цветах: черный, белый, песочный, лавандовый и голубой.

Базовая модель начинается от 799 долларов и поставляется с аккумулятором 7,8 ампер-часов (375 Вт-ч).

Есть версия с большим запасом хода за 999 долларов с аккумулятором 14 ампер-часов (672 Вт-ч).

Эти два варианта обеспечивают максимальный запас хода при помощи педалей до 75 и 128 километров соответственно.



Lectric XP Lite 2.0 / Фото Lectric Ebikes

Все версии XP Lite 2.0 оснащены гидравлическими дисковыми тормозами на 180-миллиметровых роторах, которые компания Lectric начала устанавливать на все свои модели в прошлом году.

Для тех, кто хочет обновить свой односкоростной привод до опции, не требующей обслуживания, есть версия XP Lite 2.0 JW Black с установкой ремня Gates Carbon Drive. Она стоит 899 долларов за стандартную батарею и 1099 долларов за батарею дальнего радиуса действия. Ременные приводы Gates ценятся в индустрии как плавная, тихая и безмасляная трансмиссия, которая служит дольше, чем цепи, и является более эффективной в течение всего срока службы. Они идеально подходят для тех, кто не хочет иметь дело со ржавой цепью (когда забываете смазать ее) или жирной лодыжкой (когда помните).

XP Lite 2.0 включает 20×2,5-дюймовые слик-шины с 3-миллиметровой подкладкой Hippo Skin и предварительно зауженными трубками для защиты от проколов, а также новым рулем в стиле BMX с обновленным цветным дисплеем и правосторонним дросселем, вращающимся на половину оборота. И, конечно, весь велосипед складывается для удобного хранения и транспортировки.



Lectric XP Lite 2.0 / Фото Lectric Ebikes

XP Lite 2.0 поставляется в обновленной зеленой упаковке, которая пригодна для вторичной переработки и биологического разложения. Велосипед почти полностью предварительно собран, чтобы обеспечить одноминутную сборку из коробки без инструментов.

Предварительные заказы уже открыты, поставки начнутся в июле.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.