З’явилися ключові деталі про складаний iPhone

Хоча офіційних оголошень про це не було, багаторічні чутки стверджують, що Apple працює над новою моделлю iPhone, який міг би складатися вдвоє. Досі подробиць про це було мало, хоча ми навіть чули, що компанія нібито взагалі могла скасувати проєкт, бо не змогла зробити складку екрана невидимою. Проте новий витік інформації показує, що це зовсім не так. Інсайдер розкрив деякі характеристики.

Яким він буде

У витоку, що з'явився в інтернеті, викладено деталі, пов'язані з дизайном складного iPhone, дисплеєм і шарніром, які стануть вирішальними аспектами пристрою. На даному етапі ми не знаємо конкретних термінів запуску пристрою, але він може бути анонсований протягом найближчих двох років, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку HaYao в соцмережі X.

Дивіться також Samsung уже тестує свій наступний флагман Galaxy S26 Ultra з однією кардинальною зміною

Згідно з витоком, перший складаний iPhone від Apple стане пристроєм у формі книжки, схожим на лінійку Galaxy Fold , хоча деякі повідомлення раніше схилялися до формфактора Flip. У цьому випадку цілком імовірно, що компанія тестує обидва варіанти, а різні інсайдери отримали різну частину інформації.

, хоча деякі повідомлення раніше схилялися до формфактора Flip. У цьому випадку цілком імовірно, що компанія тестує обидва варіанти, а різні інсайдери отримали різну частину інформації. Джерело стверджує, що складаний iPhone буде оснащений приблизно 12-дюймовим внутрішнім дисплеєм (у розкладеному вигляді) . Його виготовлятиме компанія Samsung, що цілком має сенс, оскільки постачальник вже має великий досвід у виробництві гнучких дисплейних панелей як мінімум для своїх власних складаних смартфонів.

. Його виготовлятиме компанія Samsung, що цілком має сенс, оскільки постачальник вже має великий досвід у виробництві гнучких дисплейних панелей як мінімум для своїх власних складаних смартфонів. Згадується, що вартість шарніра становитиме цілих 110 доларів , що позначиться на вартості пристрою. Його постачатиме компанія "Amphenol/Taiwan Shin Nihon". Він має бути міцним і довговічним.

, що позначиться на вартості пристрою. Його постачатиме компанія "Amphenol/Taiwan Shin Nihon". Він має бути міцним і довговічним. Що стосується товщини пристрою, то вона становитиме 4,6 міліметра у розгорнутому стані і 9,2 міліметра у складеному.

у розгорнутому стані і у складеному. Крім того, витік також стверджує, що складний iPhone матиме камеру з двома об'єктивами на задній панелі замість системи з трьома об'єктивами, як у "Pro" моделях iPhone. Обидва ці сенсори матимуть гібридні лінзи зі скла та пластику, подібні до тих, що використовуються в нинішніх моделях.

Що стосується фронтальної камери, то в пристрої може бути застосована технологія металізації для зменшення Dynamic Island. Також повідомляється, що ця ж технологія з'явиться в цьогорічній лінійці iPhone 17.

Очікується, що рамка буде виготовлена з алюмінію або титану.

Що стосується часу автономної роботи, то витік стверджує, що пристрій буде оснащений двома акумуляторами загальною ємністю 5 000 міліампер-годин.

HaYao вважає, що запуск складного iPhone запланований на осінь 2026 року. Компанія нібито планує продати від 8 до 10 мільйонів одиниць складного iPhone у 2026 році, а вже через рік – 20 мільйонів одиниць.

Хоча ціна невідома навіть приблизно, можна вже зараз сказати, що це буде дорожче, ніж найдорожча модель Pro, оскільки тут ти отримуємо більше екранів, дорогий шарнір, більшу батарею та загалом більшу кількість матеріалів.