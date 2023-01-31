Тепер не лише файлообмінник: Skype оновив дизайн та функції

Microsoft повідомила про вихід оновленого клієнта Skype 8.93 для всіх доступних платформ. Оновилася і веб-версія сервісу. Деякі нові функції доступні тільки в мобільних варіантах програми.

Як повідомляє 24 Канал, android-версія Skype отримала вкладку "Сьогодні", що пропонує новини та різні актуальні тренди – це робить месенджер дещо схожим на Telegram.

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Нові можливості

Користувачі мобільних клієнтів тепер можуть додавати один одного в контакти за допомогою QR-коду, а інтерфейс відеодзвінків зазнав деяких змін. Мобільні та десктопні версії застосунку дають змогу налаштовувати Caller ID (ідентифікатор абонента); у налаштуваннях також з'явилася можливість кастомізувати кольори інтерфейсу.

Розробник нагадав про функції машинного перекладу, який працює в режимі реального часу: застосунок може озвучувати переклад голосом співрозмовника або показувати його у вигляді субтитрів. Виправлено також виявлені раніше помилки.

Skype 8.93 доступний на таких системах:

Windows,

Linux,

macOS,

Android;

iOS;

веб-браузери.

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Microsoft зараз активно просуває корпоративний месенджер Teams і переводить його на платну основу, але й адресований пересічним користувачам Skype компанія закривати не планує – застосунок оновлюється щомісяця.