Спеціально для читачів 24 Каналу Viber поділилася актуальними порадами, щодо цифрової безпеки. Будь-яку з функцій месенджера можна вмикати на додачу до наскрізного шифрування, яке працює за замовчуванням не лише для повідомлень, але й для дзвінків. Це означає, що будь-які ваші чати не зберігаються на серверах компанії, тільки на ваших пристроях.

Читайте на сайті Якою інформацією безпечно ділитися в чаті вашого будинку у Viber, а що краще не поширювати

Це вже є міцним бар'єром, який захищає вас від атак та можливого шахрайства, однак є низка додаткових заходів, які ви можете вжити, щоб підсилити свою безпеку.

Увімкніть двоетапну авторизацію

Функція захищає ваш обліковий запис за допомогою електронної пошти та PIN-коду. З двоетапною перевіркою лише ви зможете створити обліковий запис Viber зі своїм номером телефону.

Як увімкнути:

"Параметри"; "Конфіденційність"; "Двоетапна перевірка".

Захистіть важливі чати PIN-кодом

З цією функцією чат не буде відображатися в загальному списку. Його можна буде знайти та відкрити лише за встановленим PIN-кодом. Якщо розблокований телефон потрапить до третіх осіб, захищені чати не можна буде побачити й прочитати.

Як увімкнути на iOS:

Натиснути на назву чату зверху екрану; "Сховати цей контакт"; Задати PIN-код.

Як увімкнути на Android:

Увійти у чат;

Налаштування (символ у вигляді трьох крапок зверху справа); "Інформація про чат"; "Сховати цей контакт"; Задати PIN-код.

Користуйтеся повідомленнями, що зникають

Увімкніть цю функцію для повідомлень, які не хочете залишати доступними в історії чату. Це може стосуватися номерів карток, адрес, кодів доступу та іншої чутливої інформації. Встановлений таймер автоматично знищить листування через обраний проміжок часу. До речі, отримувач повідомлення не зможе зробити скріншот на Android. На iOS, при спробі зробити знімок екрана або переслати повідомлення, відправник отримує сповіщення.

Як увімкнути:

Натисніть на іконку з годинником у чаті 1-на-1; Встановіть бажаний таймер зникання: 10 секунд, 1 хвилина, 1 година; Налаштуйте статус "В мережі" та "Переглянуто".

Якщо ви не хочете, щоб інші бачили час, коли ви востаннє заходили в мережу та сповіщення про перегляд повідомлення, приховайте цю інформацію.

Важливо: статус "В мережі" можна змінювати раз на добу, а вимкнені налаштування "Переглянуто" не дозволять вам дізнаватися, чи переглянули ваші повідомлення інші користувачі.

Як налаштувати:

"Параметри"; "Конфіденційність"; Параметри "Переглянуто" та "В мережі": вимкніть, знявши прапорець.

Обмежте додавання в групи

З цією функцією додавати вас в групи зможуть тільки контакти з вашої адресної книги.

Як налаштувати:

"Параметри"; "Конфіденційність"; "Настройка додавання в групи"; Оберіть "Мої контакти".

Приховайте ваше фото від широкого загалу

Ви можете приховати ваші фото від контактів, яких немає у вашій адресній книзі.

Як налаштувати:

"Параметри"; "Конфіденційність"; "Показувати фото" – вимкніть функцію.

Цікаво Так значно краще: у Viber з’явилися "Бізнес-чати" та профіль бренду – деталі оновлення

Чому наскрізне шифрування важливе?

Така система безпеки унеможливлює викрадення переписки та доступ до дзвінків для третіх осіб. Ключі дешифрування для кожного чату є тільки на пристроях у вас і у співрозмовника. Те саме стосується голосових дзвінків 1-1. Пам'ятайте: ніхто, – навіть Viber, – не може прочитати ваші повідомлення у чатах. Всі чати у Viber зашифровані наскрізним шифруванням за замовчуванням та не зберігаються на серверах.