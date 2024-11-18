Casio випустила розумний перстень у формі годинника з індикатором часу та будильником

Компанія Casio представила CRW-001-1JR – розумний перстень, що імітує зовнішній вигляд цифрового годинника. Попри свою класифікацію як "розумного" пристрою, каблучка пропонує лише обмежену кількість функцій, зосереджуючись на простоті та стилі.

CRW-001-1JR має семисегментний РК-дисплей, який показує години, хвилини та секунди. Додаткові функції включають секундомір, світловий будильник і базову функцію календаря, повідомляє 24 Канал.

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Замість звукових сповіщень будильник використовує миготливе підсвічування, оскільки в каблучці немає динаміка.

Пристрій працює від однієї змінної батареї, яка, як стверджують у Casio, може забезпечувати роботу каблучки до двох років. Пристрій також є водонепроникним, що додає йому довговічності.



Смарт-каблучка Casio CRW-001-1JR / Фото Casio

Дизайн та виробництво

Каблучку виготовлено методом лиття під тиском металу, щоб відтворити складні деталі повнорозмірних цифрових годинників Casio. На відміну від каблучки у формі годинника Timex T80 з ремінцем, що розтягується, CRW-001-1JR має фіксований розмір.



Браслет кільця Casio / Фото Casio

Для користувачів з маленькими пальцями Casio пропонує розпірки, але тим, у кого пальці більші, можливо, доведеться шукати альтернативні варіанти.

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Ціна та доступність

Годинник CRW-001-1JR з'явиться у продажу в Японії в грудні за ціною приблизно 128 доларів США. До речі, не так давно компанія випустила колекцію нефункціональних каблучок Casio, натхненних культовими годинниками компанії за останні п'ять десятиліть. Таким чином Casio намагається вийти на ринок функціональних ювелірних виробів.

Casio CRW-001-1JR – дивіться відео: