CRW-001-1-1JR имеет семисегментный ЖК-дисплей, который показывает часы, минуты и секунды. Дополнительные функции включают секундомер, световой будильник и базовую функцию календаря, сообщает 24 Канал.

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Вместо звуковых оповещений будильник использует мигающую подсветку, поскольку в кольце нет динамика.

Устройство работает от одной сменной батареи, которая, как утверждают в Casio, может обеспечивать работу кольца до двух лет. Устройство также является водонепроницаемым, что добавляет ему долговечности.



Смарт-кольцо Casio CRW-001-1JR / Фото Casio

Дизайн и производство

Кольцо изготовлено методом литья под давлением металла, чтобы воспроизвести сложные детали полноразмерных цифровых часов Casio. В отличие от кольца в форме часов Timex T80 с ремешком, что растягивается, CRW-001-1JR имеет фиксированный размер.



Браслет кольца Casio / Фото Casio

Для пользователей с маленькими пальцами Casio предлагает распорки, но тем, у кого пальцы больше, возможно, придется искать альтернативные варианты.

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Цена и доступность

Часы CRW-001-1JR появятся в продаже в Японии в декабре по цене примерно 128 долларов США. Кстати, не так давно компания выпустила коллекцию не так давно компания выпустила коллекцию нефункциональных колец Casio, вдохновленных культовыми часами компании за последние пять десятилетий. Таким образом Casio пытается выйти на рынок функциональных ювелирных изделий.

Casio CRW-001-1JR – смотрите видео: