5 старих смартфонів, які будуть кращою ідеєю, ніж новий пристрій у 2026 році

Ринок смартфонів у 2026 році зіткнувся з несподіваними викликами, які змушують покупців переглянути свої пріоритети. Поєднання економічних факторів та технологічного застою зробило нові релізи менш привабливими порівняно з перевіреними часом моделями минулого року.

Нове не завжди означає краще

Світова індустрія мобільних пристроїв у 2026 році переживає складний період, де зростання вартості компонентів диктує нові правила гри. Ключовим фактором стала так звана криза оперативної пам'яті, що змусила багатьох виробників суттєво підвищити цінники на свої свіжі розробки. При цьому технічний прогрес уповільнився: нові моделі часто пропонують лише косметичні зміни, які не виправдовують значну переплату. Аналітики зауважили, що деякі компанії обрали шлях мінімальних оновлень характеристик, одночасно піднімаючи ціни. Саме тому 24 Канал зібрав 5 смартфонів, які можуть бути набагато кращим рішенням у 2026 році, якщо ви не женетесь за принциповою новизною.

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Samsung Galaxy S25

Одним із найяскравіших прикладів доцільності купівлі старішої моделі є Samsung Galaxy S25. Новий Galaxy S26 тепер коштує 900 доларів, оскільки виробник відмовився від базової версії на 128 гігабайтів на користь 256 гігабайтів. Проте торішній S25 з об'ємом пам'яті 256 гігабайтів на старті коштував 850 доларів, а сьогодні його можна знайти приблизно за 700 доларів.

Обираючи модель 2025 року, користувач отримує потужний процесор Snapdragon 8 Elite, 12 гігабайтів оперативної пам'яті та якісний екран. Характеристики камери та швидкість зарядки на 25 ватів у новинці залишилися майже ідентичними, тому переплата у 200 доларів виглядає сумнівною.



Торішня лінійка Samsung Galaxy S25 / Зображення Samsung

Motorola Moto G Stylus (2025)

У сегменті доступних пристроїв ситуація схожа. Motorola Moto G Stylus (2026) вийшов із цінником 500 доларів, що на 100 доларів більше за модель 2025 року. Попри таку різницю, обидва смартфони працюють на однаковому чипі Snapdragon 6 Gen 3 і мають ідентичні камери.

Версія 2025 року пропонує швидку зарядку потужністю 68 ватів, яскравий OLED-екран та вбудований стилус. Оскільки модель минулого року зараз коштує близько 350 доларів за версію на 256 гігабайтів, вона залишається набагато вигіднішою пропозицією для тих, кому потрібен надійний робочий інструмент із підтримкою карт пам'яті та роз'ємом для навушників.

Pixel 9a

Компанія Google також не залишилася осторонь трендів. Хоча новий Pixel 10a зберіг ціну в 500 доларів, він не отримав суттєвих переваг над Pixel 9a. Обидва апарати використовують процесор Tensor G4, мають акумулятори ємністю 5100 міліампер-годин та екрани з однаковою діагоналлю.

Pixel 9a все ще забезпечує чудову якість знімків завдяки основному сенсору на 48 мегапікселів та підтримує сім років оновлень програмного забезпечення. З огляду на те, що ціна на Pixel 9a опустилася до 440 доларів, економія дозволяє придбати додаткові аксесуари або просто зберегти кошти.



Google Pixel 9a / Фото Google

Samsung Galaxy A56 5G

Навіть у середньому ціновому сегменті Samsung Galaxy A56 5G виглядає привабливіше за свого наступника A57. Користувачі та експерти помітили, що нова модель за 550 доларів успадкувала більшість недоліків попередника, не запропонувавши проривних рішень.

Galaxy A56 5G має захист корпусу за стандартом IP67, скло Gorilla Glass Victus Plus та підтримку швидкої зарядки на 45 ватів. Сьогодні міжнародні версії цієї моделі продають приблизно за 400 доларів, що робить її збалансованим вибором для щоденного використання.

Motorola Razr (2025)

Справжнім сюрпризом для ринку став складаний смартфон Motorola Razr (2025). Нова модель 2026 року за вищу ціну пропонує лише 128 гігабайтів вбудованої пам'яті, тоді як версія 2025 року стандартно постачалася з накопичувачем на 256 гігабайтів. Окрім більшого обсягу пам'яті, старіший Razr має такий самий зовнішній екран та основний гнучкий дисплей.

Завдяки зниженню ціни до 599 доларів цей смартфон залишається одним із найдоступніших квитків у світ складаних пристроїв, пропонуючи кращі характеристики за менші гроші порівняно з наступником.