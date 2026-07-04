Новое не всегда означает лучшее

Мировая индустрия мобильных устройств в 2026 году переживает сложный период, когда рост стоимости компонентов диктует новые правила игры. Ключевым фактором стал так называемый кризис оперативной памяти, который вынудил многих производителей существенно повысить цены на свои новые разработки. При этом технический прогресс замедлился: новые модели часто предлагают лишь косметические изменения, которые не оправдывают значительную переплату. Аналитики отметили, что некоторые компании пошли по пути минимальных обновлений характеристик, одновременно повышая цены. Именно поэтому 24 Канал собрал 5 смартфонов, которые могут стать гораздо лучшим решением в 2026 году, если вы не гонитесь за принципиальной новизной.

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Samsung Galaxy S25

Одним из самых ярких примеров целесообразности покупки более старой модели является Samsung Galaxy S25. Новый Galaxy S26 теперь стоит 900 долларов, поскольку производитель отказался от базовой версии на 128 гигабайт в пользу 256 гигабайт. Однако прошлогодний S25 с объемом памяти 256 гигабайт при выходе стоил 850 долларов, а сегодня его можно найти примерно за 700 долларов.

Выбирая модель 2025 года, пользователь получает мощный процессор Snapdragon 8 Elite, 12 гигабайт оперативной памяти и качественный экран. Характеристики камеры и скорость зарядки на 25 ватт в новинке остались почти идентичными, поэтому переплата в 200 долларов выглядит сомнительной.



Прошлогодняя линейка Samsung Galaxy S25 / Изображение Samsung

Motorola Moto G Stylus (2025)

В сегменте доступных устройств ситуация аналогична. Motorola Moto G Stylus (2026) вышла с ценником в 500 долларов, что на 100 долларов больше, чем у модели 2025 года. Несмотря на такую разницу, оба смартфона работают на одном и том же чипе Snapdragon 6 Gen 3 и имеют идентичные камеры.

Версия 2025 года предлагает быструю зарядку мощностью 68 ватт, яркий OLED-экран и встроенный стилус. Поскольку модель прошлого года сейчас стоит около 350 долларов за версию на 256 гигабайт, она остаётся гораздо более выгодным предложением для тех, кому нужен надёжный рабочий инструмент с поддержкой карт памяти и разъёмом для наушников.

Pixel 9a

Компания Google также не осталась в стороне от трендов. Хотя новый Pixel 10a сохранил цену в 500 долларов, он не получил существенных преимуществ по сравнению с Pixel 9a. Оба устройства используют процессор Tensor G4, оснащены аккумуляторами емкостью 5100 миллиампер-часов и экранами одинаковой диагонали.

Pixel 9a по-прежнему обеспечивает превосходное качество снимков благодаря основному сенсору на 48 мегапикселей и поддерживает семь лет обновлений программного обеспечения. Учитывая, что цена на Pixel 9a снизилась до 440 долларов, сэкономленные средства можно потратить на дополнительные аксессуары или просто отложить на черный день.



Google Pixel 9a / Фото Google

Samsung Galaxy A56 5G

Даже в среднем ценовом сегменте Samsung Galaxy A56 5G выглядит привлекательнее своего преемника A57. Пользователи и эксперты заметили, что новая модель за 550 долларов унаследовала большинство недостатков предшественника, не предложив при этом прорывных решений.

Galaxy A56 5G имеет защиту корпуса по стандарту IP67, стекло Gorilla Glass Victus Plus и поддержку быстрой зарядки на 45 ватт. Сегодня международные версии этой модели продаются примерно за 400 долларов, что делает её сбалансированным выбором для повседневного использования.

Motorola Razr (2025)

Настоящим сюрпризом для рынка стал складной смартфон Motorola Razr (2025). Новая модель 2026 года по более высокой цене предлагает всего 128 гигабайт встроенной памяти, тогда как версия 2025 года стандартно поставлялась с накопителем на 256 гигабайт. Помимо большего объема памяти, более старая модель Razr имеет такой же внешний экран и основной гибкий дисплей.

Благодаря снижению цены до 599 долларов этот смартфон остается одним из самых доступных вариантов для входа в мир складных устройств, предлагая лучшие характеристики за меньшие деньги по сравнению с преемником.