Сніжний Місяць: коли та як спостерігати останню зимову повню

У лютому нас чекає маса вражаючих астрономічних подій, однак першою небо останнього зимового місяця прикрасить Сніжна повня. Це явище буде особливим, оскільки повний Місяць з'явиться вже на початку лютого.

Явище має давню історію та кілька назв, пов'язаних із погодними умовами та традиціями. Подія відбудеться в неділю, відкриваючи низку космічних видовищ, запланованих на цей короткий місяць, розповідає 24 Канал.

Чому лютневу повню називають Сніжним Місяцем?

Лютнева повня отримала свою назву від племен північного сходу Америки через сильні снігопади, притаманні цій порі року, пояснює Sky News. Існують також інші імена: Грозовий Місяць або Голодний Місяць, оскільки сувора погода та нестача їжі робили полювання в цей період надзвичайно важким.

Коли зійде повний Місяць і як за ним спостерігати?

В Україні схід Місяця розпочнеться у неділю о 15:10. До вечора освітленість місяця становитиме 99,7%, а пік освітленості (повня) припадає вже на ніч понеділка о 02:05 за Києвом – на календарі буде 2 лютого. Загалом Місяць виглядатиме повним протягом кількох днів після піку.

Для спостереження не обов'язково мати спеціальне обладнання, оскільки диск буде добре видно неозброєним оком. Проте використання бінокля дозволить розгледіти кратери та великі гірські хребти, а телескоп відкриє вигляд на долини та "рілли" – тріщини на поверхні.

Важливо пам'ятати, що при спробі сфотографувати супутник на смартфон варто вимкнути спалах та використовувати нічний режим і штатив. Також радимо перевірити місцевий прогноз погоди, адже нічка обіцяє бути холодною, тож якщо ви зібралися спостерігати астрономічне явище на вулиці, краще тепло одягнутися та приготувати гарячі напої в термосі.

Що таке Чорний Місяць і чому це не він?

Річ у тім, що лютий – єдиний місяць, який може взагалі залишитися без повні, оскільки він коротший за повний місячний цикл. Востаннє таке траплялося у 2018 році й хоч це явище не має офіційної назви, астрономи часто називають його "Чорним Місяцем", розповідає Popular Science.

Інші астрономічні події лютого

Цього року лютнева повня передує іншим цікавим явищам, яких за короткий місяць відбудеться чимало. Останній місяць зими обіцяє яскраві видовища для любителів спостерігати за нічним небом.

Метеорний потік Альфа-Центавриди 8 лютого. Це явище буде найбільш видовищним для мешканців Південної півкулі, де зараз триває літо, оскільки радіант потоку (точка, з якої візуально вилітають метеори) не підіймається над горизонтом у північних широтах.

Хоча шанси побачити "зірку, що падає" на півночі є, астрономи не радять проводити на холоді всю ніч заради цього видовища, якщо ви не перебуваєте нижче екватора.

Транзит тіней Європи та Калісто Юпітером 12 лютого.

Кільцеподібне сонячне затемнення 17 лютого. На жаль в Україні ми не зможемо спостерігати перше затемнення 2026 року, однак можливість залишиться завдяки прямим трансляціям. Також варто очікувати масу унікальних фотографій від астрофотографів та спостерігачів з усього світу.

Сполучення Сатурна з Нептуном 19 лютого.

Парад шести планет. Справжній астрономічний хіт запланований на останній день місяця – 28 лютого. У цей вечір у небі вишикуються одразу шість планет:

Венера, Меркурій, Сатурн та Юпітер будуть помітні неозброєним оком.

Уран та Нептун можна буде побачити за допомогою бінокля або невеликого телескопа.

Планети з'являться низько над горизонтом приблизно через годину після заходу сонця. Меркурій розташується на заході в сузір'ї Риб, поруч із ним сяятиме Венера, а трохи вище скупчаться Сатурн і Нептун. Юпітер буде видно праворуч від Місяця, тоді як Уран займе позицію між Юпітером та іншою групою планет.

Полярні сяйва та сонячна активність. Протягом усього лютого та всього 2026 року зберігається висока ймовірність спостереження за полярними сяйвами. Причиною цього є корональні діри на Сонці, через які плазма виривається у відкритий космос, а також часті викиди корональної маси. Такі потужні геомагнітні шторми за певних умов можуть спричиняти сяйво в нічному небі по всьому світу.