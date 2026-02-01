Явление имеет давнюю историю и несколько названий, связанных с погодными условиями и традициями. Событие состоится в воскресенье, открывая ряд космических зрелищ, запланированных на этот короткий месяц, рассказывает 24 Канал.

Почему февральское полнолуние называют Снежной Луной?

Февральское полнолуние получило свое название от племен северо-востока Америки из-за сильных снегопадов, присущих этому времени года, объясняет Sky News. Существуют также другие имена: Грозовая Луна или Голодная Луна, поскольку суровая погода и недостаток пищи делали охоту в этот период чрезвычайно трудной.

Когда взойдет полная Луна и как за ней наблюдать?

В Украине восход Луны начнется в воскресенье в 15:10. К вечеру освещенность Луны составит 99,7%, а пик освещенности (полнолуние) приходится уже на ночь понедельника в 02:05 по Киеву – на календаре будет 2 февраля. В целом Луна будет выглядеть полной в течение нескольких дней после пика.

Для наблюдения не обязательно иметь специальное оборудование, поскольку диск будет хорошо виден невооруженным глазом. Однако использование бинокля позволит разглядеть кратеры и крупные горные хребты, а телескоп откроет вид на долины и "риллы" – трещины на поверхности.

Важно помнить, что при попытке сфотографировать спутник на смартфон стоит выключить вспышку и использовать ночной режим и штатив. Также советуем проверить местный прогноз погоды, ведь ночка обещает быть холодной, поэтому если вы собрались наблюдать астрономическое явление на улице, лучше тепло одеться и приготовить горячие напитки в термосе.

Что такое Черная Луна и почему это не она?

Дело в том, что февраль – единственный месяц, который может вообще остаться без полнолуния, поскольку он короче полного лунного цикла. Последний раз такое случалось в 2018 году и хотя это явление не имеет официального названия, астрономы часто называют его "Черной Луной", рассказывает Popular Science.

Другие астрономические события февраля

В этом году февральское полнолуние предшествует другим интересным явлениям, которых за короткий месяц произойдет немало. Последний месяц зимы обещает яркие зрелища для любителей наблюдать за ночным небом.

Метеорный поток Альфа-Центавриды 8 февраля. Это явление будет наиболее зрелищным для жителей Южного полушария, где сейчас продолжается лето, поскольку радиант потока (точка, из которой визуально вылетают метеоры) не поднимается над горизонтом в северных широтах.

Хотя шансы увидеть "падающую звезду, " на севере есть, астрономы не советуют проводить на холоде всю ночь ради этого зрелища, если вы не находитесь ниже экватора.

Транзит теней Европы и Калисто Юпитером 12 февраля.

Кольцеобразное солнечное затмение 17 февраля. К сожалению в Украине мы не сможем наблюдать первое затмение 2026 года, однако возможность останется благодаря прямым трансляциям. Также стоит ожидать массу уникальных фотографий от астрофотографов и наблюдателей со всего мира.

Соединение Сатурна с Нептуном 19 февраля.

Парад шести планет. Настоящий астрономический хит запланирован на последний день месяца – 28 февраля. В этот вечер в небе выстроятся сразу шесть планет:

Венера, Меркурий, Сатурн и Юпитер будут заметны невооруженным глазом.

Уран и Нептун можно будет увидеть с помощью бинокля или небольшого телескопа.

Планеты появятся низко над горизонтом примерно через час после захода солнца. Меркурий расположится на закате в созвездии Рыб, рядом с ним будет сиять Венера, а чуть выше скопятся Сатурн и Нептун. Юпитер будет видно справа от Луны, тогда как Уран займет позицию между Юпитером и другой группой планет.

Полярные сияния и солнечная активность. В течение всего февраля и всего 2026 года сохраняется высокая вероятность наблюдения за полярными сияниями. Причиной этого являются корональные дыры на Солнце, через которые плазма вырывается в открытый космос, а также частые выбросы корональной массы. Такие мощные геомагнитные штормы при определенных условиях могут вызывать сияние в ночном небе по всему миру.