На Сонці стався один із найбільших спалахів за останні місяці: чого чекати людям на планеті

Відразу кілька окремих груп сонячних плям скупчилися на нашій зорі в одну велику небезпечну зону. Вони досить активні, а тому загрожують планеті. 17 червня плями AR4114 та AR4115 вибухнули одна за одною, утворивши спалах класу X1.2. Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала подію в ультрафіолетовому спектрі світла.

Що далі

Науковці зазначають, що цей спалах був найсильнішим з усього, що спостерігали з цих двох конкретних плям, а також одним із найбільших за останні місяці. Після тривалого затишшя Сонце, як видається, знову "прокинулось" і останнім часом продукує все більше спалахів класу M та X, пише 24 Канал.

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Цей спалах класу X1.2 спричинив короткохвильове радіозатемнення над Тихим океаном, епіцентр якого був на Гаваях. Це означає тимчасову втрату сигналу. Такі ефекти відбуваються дуже швидко після спалаху, адже, на відміну від сонячної матерії, яка подорожує до нас від 1 до 5 днів, деяке випромінювання рухається майже зі швидкістю світла, досягаючи планети всього за 8 хвилин чи близько того.

Однак учені зазначають, що наразі немає жодних доказів, що відбувся корональний викид маси у наш бік. Зокрема й тому, що обидва вибухи були "занадто короткими, щоб підняти хмару уламків з атмосфери Сонця", пишуть учені.

Спостерігачі за сонячною активність кажуть, що плями зберігають свою активність, а тому очікують, що найближчим часом вони можуть породити нові спалахи класу X. Сонячна пляма 4114 велика й нестабільна, з магнітним полем, яке "містить енергію для сильних вибухів".

Поки що Землі не загрожує магнітна буря, оскільки викидів, як видається, не було. Але якщо такі стануться найближчим часом, потік сонячної матерії дістанеться до нас за кілька днів. У середньому цей час становить три дні.