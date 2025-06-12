Погляд на новий бік Сонця

Solar Orbiter зміг зафіксувати південний полюс Сонця після гравітаційного маневру навколо Венери, який відбувся 18 лютого. Завдяки цьому апарат отримав можливість спостерігати за Сонцем під кутом 17 градусів нижче екватора – достатньо, щоб уперше побачити його південну полярну область у деталях, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейське космічне агентство.

Дивіться також Прогнозування магнітної бурі: чому більшість прогнозів у мережі хибні та де шукати правду

Протягом понад шести десятиліть науковці спостерігали за Сонцем лише в межах орбітальної площини Землі, що дозволяло добре бачити екватор, але залишало полюси в сліпій зоні. Тепер зонд Європейського космічного агентства став першим апаратом, що зазирнув за межі екліптики, надаючи безпрецедентний погляд на магнітну динаміку зірки.

У період з 16 по 17 березня науковці зробили серію спостережень за допомогою трьох приладів на борту зонда: поляриметричного геліосейсмічного зображувача (PHI), ультрафіолетового сканера (EUI) та спектрального інструмента SPICE. Кожен з них дозволяє вивчати різні аспекти активності Сонця – від видимого світла до ультрафіолету та випромінювання заряджених частинок.

Комбіновані дані цих інструментів показали, що південний полюс Сонця перебуває у фазі нестабільності: одночасно присутні магнітні полярності, які зазвичай притаманні різним півкулям. Це свідчить про перехідний етап в 11-річному магнітному циклі Сонця, під час якого полярності змінюють місцями.

За словами Самі Соланкі з Інституту досліджень Сонячної системи Макса Планка, полярні області досі лишалися майже незвіданими. Завдяки унікальному куту спостереження, Solar Orbiter дозволяє дослідити, як саме формується магнітна полярність після зміни поля та як вона впливає на активність Сонця.

Дивіться зображення сонячного полюса в деталях: відео

Рух сонячного матеріалу та майбутні місії

Інструмент SPICE зафіксував рух сонячної плазми, створивши карту швидкостей за допомогою ефекту Доплера. Ця карта допомогла дослідникам зрозуміти, як відрізняється динаміка матеріалу на полюсах і поблизу екватора. Такі дані важливі для пояснення, чому сонячний вітер прискорюється саме на полярних регіонах.

Нинішні знімки – лише початок довготривалого спостереження. Наступний маневр поблизу Венери, запланований на 24 грудня 2026 року, ще більше нахилить орбіту Solar Orbiter – до 23 градусів нижче екватора. Це дасть можливість отримати ще точніші зображення та глибше вивчити механізми сонячної активності.

За словами науковця Даніеля Мюллера з ЄКА, місія Solar Orbiter відкриває нову еру в розумінні магнітного поля Сонця, сонячного вітру та процесів, що впливають на простір між зірками та планетами. Нові дані допоможуть точніше передбачати геомагнітні бурі, які можуть впливати на технології на Землі.