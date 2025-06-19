Что дальше?

Ученые отмечают, что эта вспышка была самой сильной из всего, что наблюдали из этих двух конкретных пятен, а также одной из крупнейших за последние месяцы. После длительного затишья Солнце, как представляется, снова "проснулось" и в последнее время производит все больше вспышек класса M и X, пишет 24 Канал.

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Эта вспышка класса X1.2 вызвала коротковолновое радиозатмение над Тихим океаном, эпицентр которого был на Гавайях. Это означает временную потерю сигнала. Такие эффекты происходят очень быстро после вспышки, ведь, в отличие от солнечной материи, которая путешествует к нам от 1 до 5 дней, некоторое излучение движется почти со скоростью света, достигая планеты всего за 8 минут или около того.

Однако ученые отмечают, что пока нет никаких доказательств, что произошел корональный выброс массы в нашу сторону. В том числе и потому, что оба взрыва были "слишком короткими, чтобы поднять облако обломков из атмосферы Солнца", пишут ученые.

Наблюдатели за солнечной активность говорят, что пятна сохраняют свою активность, а потому ожидают, что в ближайшее время они могут породить новые вспышки класса X. Солнечное пятно 4114 большое и нестабильное, с магнитным полем, которое "содержит энергию для сильных взрывов".

Пока что Земле не грозит магнитная буря, поскольку выбросов, как представляется, не было. Но если таковые произойдут в ближайшее время, поток солнечной материи доберется до нас за несколько дней. В среднем это время составляет три дня.