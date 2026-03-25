Історія закінчилась не почавшись: Sony і Honda закривають проєкт електромобілів Afeela

Sony та Honda припиняють розробку електромобілів Afeela після кількох років роботи над проєктом. Рішення ухвалили на тлі фінансових втрат Honda та складної ситуації на ринку електрокарів у 2026 році.

Спільне підприємство Sony Honda Mobility оголосило про припинення розробки та запуску електромобілів Afeela 1 і Afeela 2. У заяві компанії зазначено, що вона перегляне свою бізнес-стратегію і представить нові плани найближчим часом. Водночас формулювання дає підстави припускати, що проєкт можуть або повністю закрити, або суттєво скоротити. Про це пише Engadget.

Чому Sony і Honda відмовилися від Afeela?

Рішення збіглося з непростим періодом для Honda. У березні 2026 року компанія повідомила про збитки до 15,7 мільярда доларів, значну частину яких пов'язано зі списанням інвестицій у електромобілі. На бізнес також вплинули зміни в політиці США – зокрема, повернення акценту на викопне паливо, скасування податкових пільг для EV та запровадження мит.

Додатковим ударом стали проблеми в автоспорті: проєкт двигунів для команди Aston Martin у Formula 1 не виправдав очікувань і викликав критику.

Ідея виходу Sony на автомобільний ринок з'явилася ще шість років тому з концептом Vision-S, який згодом трансформувався у бренд Afeela. Проте за цей час проєкт не встиг за темпами розвитку галузі. На виставках автомобілі виглядали привабливо, але технічно та концептуально почали відставати від конкурентів.

Як пише Motor1, оглядачі відзначали, що Afeela 1 виглядає застарілим, не викликає емоцій і при цьому коштує дорожче за аналогічні моделі інших виробників. До того ж концепція автомобіля як "смартфона на колесах" вже стала стандартом у галузі, і перестала бути унікальною перевагою.

Ще одним фактором стала зміна вподобань ринку. Afeela 1 був седаном, тоді як покупці дедалі частіше обирають кросовери та SUV. При цьому Afeela 2, який мав елементи SUV-дизайну, навіть не отримав окремої уваги у заяві компанії, що може свідчити про його другорядну роль у стратегії.

У підсумку проєкт, який мав стати новим напрямом для Sony і Honda, опинився під тиском фінансів, ринку та конкуренції.