Sony готує оновлення своїх флагманських навушників: що відомо про нову модель
- Sony анонсує нові флагманські навушники WF-1000X 12 лютого, їхні зображення вже з'явилися в мережі.
- Нові навушники WF-1000XM6 матимуть захист від вологи IPX4, вийдуть у чорному та сріблястому кольорах, а їхня вартість становитиме $300–$350.
Sony офіційно підтвердила швидкий анонс нових флагманських бездротових навушників серії WF-1000X. Презентація відбудеться 12 лютого, а напередодні в мережі вже з'явилися перші зображення майбутньої моделі.
Компанія Sony опублікувала тизер, у якому підтвердила запуск нових флагманських навушників серії WF-1000X уже 12 лютого. Анонс відбудеться менш ніж за місяць після виходу моделі LinkBuds Clip і стане довгоочікуваним оновленням топової лінійки бренду. Про це пише GSMarena.
Що відомо про нові WF-1000XM6 до презентації?
Попередні флагманські навушники Sony WF-1000XM5 вийшли ще у 2023 році, тож наступник з'являється з помітною паузою. На початку тижня витік інформації дозволив вперше побачити WF-1000XM6 та оцінити зміни в дизайні.
Судячи з опублікованих зображень, нові навушники стали ширшими за попередників і отримали додаткову решітку мікрофона. Зарядний кейс також виглядає більшим порівняно з тим, що використовувався у WF-1000XM5.
Як пише The Verge, на цей момент детальні технічні характеристики офіційно не розкриваються. Відомо лише, що WF-1000XM6 матимуть захист від вологи за стандартом IPX4 і вийдуть щонайменше у двох кольорах – чорному та сріблястому.
За попередніми оцінками, вартість нових флагманських навушників Sony коливатиметься в межах $300–$350, що відповідає ціновому сегменту попередніх моделей серії.