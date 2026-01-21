Телевізори Sony виготовлятиме інша компанія: епоха домінування японських виробників скінчилася

Sony продає 51% свого підрозділу домашніх розваг, що займається телевізорами, китайській компанії TCL. Угода означає втрату контролю над брендом Bravia і символізує глибоку зміну на світовому ринку телевізорів, де японські виробники поступаються позиціями.

Sony підтвердила продаж контрольного пакета у 51% у бізнесі домашніх розваг, до якого входять телевізори Bravia. Нове спільне підприємство з TCL має запрацювати у квітні 2027 року, а фактичний контроль над виробництвом і ланцюгами постачання перейде до китайського партнера. Про це повідомляє Digital Trends.

Чому Sony відмовляється від власних телевізорів?

Цей крок став знаковим для галузі. Протягом десятиліть японські бренди вважалися еталоном якості телевізорів. Toshiba, Hitachi та Pioneer зникли або вийшли з ринку, Panasonic і Sharp скоротили свою присутність раніше, а Sony залишалася останнім великим гравцем, здатним продавати телевізори з преміальною націнкою завдяки імені та репутації.

Як пише Cnet, з погляду бізнесу рішення виглядає логічним. Виробництво телевізорів має низьку маржинальність, а конкуренція на глобальному ринку надзвичайно жорстка. Основні прибутки Sony сьогодні формуються не за рахунок екранів, а контенту та сервісів: PlayStation, кіноблокбастери, аніме-платформи на кшталт Crunchyroll і музичні каталоги.

Передаючи виробничу частину TCL, Sony зберігає бренд на полицях магазинів, але зменшує витрати та ризики. Компанія фактично концентрується на управлінні інтелектуальною власністю, залишаючи фізичне виробництво партнеру.

Для TCL угода є стратегічним проривом. Компанія давно домінує в бюджетному сегменті, але прагне закріпитися у преміумкласі. Частка в бізнесі Sony дає їй миттєву репутаційну перевагу та доступ до відомих напрацювань у сфері обробки зображення.

Водночас серед ентузіастів залишається ключове питання. Телевізори Sony традиційно цінували за "кінематографічне" налаштування, точність кольорів і характерну подачу зображення. Після переходу контролю до TCL не зрозуміло, чи збережеться цей фірмовий підхід, чи майбутні Bravia стануть по суті моделями TCL з іншим логотипом. Очевидно лише одне: уявлення про те, що таке телевізор Sony, зміниться назавжди.