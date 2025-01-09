Ця черепиця настільки чудова, що ви ніколи не впізнали б у ній сонячні панелі для даху

Компанія Jackery показала свою нову черепицю, здатну живити цілий будинок електроенергією. На відміну від попередніх рішень, у яких ви легко розпізнали б сонячні батареї, тут усе виглядає так, ніби перед вами справжня глина чи звичайні металеві пластини.

Деталі про розробку

Jackery вже давно працює на ринку сонячної енергетики. Вона виготовляє сонячні генератори, сонячні панелі, зарядні станції, балконні електростанції та іншу схожу продукцію. Тепер вона створила вигнуту черепицю в теракотовому та чорному кольорах, розробленими для поєднання з найпоширенішими стилями будинків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.

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Хоча сонячна черепиця, безумовно, вже існує на ринку деякий час, це перша черепиця з хвилястою поверхнею, яка імітує традиційну форму. Це хороша новина для тих, хто полюбляє більш звичний дизайн дахів, а не просто пласку поверхню, покриту темними сонячними панелями.

Нова черепиця забезпечує ефективність перетворення сонячної енергії на рівні понад 25 відсотків і витримує екстремальні погодні умови, включаючи град, сильний вітер і температури від -40 до 185 градусів за Цельсієм. Вона розроблена відповідно до традиційної практики монтажу покрівельних систем і має модульну конструкцію, що дозволяє здійснювати гнучке технічне обслуговування поетапно. Jackery надає 30-річну гарантію на черепицю.

Система Jackery Solar Roof інтегрується з існуючими домашніми сонячними рішеннями компанії, включаючи інвертор HomePower, акумулятор, концентратор і концентратор Plus, а також сонячний генератор 5000 Plus і комплект розумних перемикачів.



Сонячна черепиця від Jackery / Фото Jackery

Про конкретні ціни нової черепиці поки що нічого не повідомляється. Також неясно, коли вона вийде на ринок і в яких країнах, окрім США, буде продаватися. Варто зазначити, що Jackery офіційно представлена в Україні, має сайт українською мовою і продає свою продукцію, тож і ця черепиця також цілком може з'явитися в продажу.