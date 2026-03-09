Колективна сонячна енергія: як ОСББ можуть заробляти на сонячних дахах

Покрівля багатоквартирного будинку зазвичай простоює без діла. Часом вона створює мешканцям проблеми, оскільки потребує постійних витрат на ремонт. Однак сучасні технології та зміни в законодавстві дозволяють змінити ситуацію, перетворивши порожні квадратні метри на інструмент для наповнення бюджету. Сьогодні мешканці мають вибір між кількома стратегіями.

Чи здатна сонячна енергія стати фінансовим двигуном для багатоквартирного будинку?

Досвід перших українських ОСББ показує, що площі на даху можуть стати фундаментом для енергетичної незалежності та додаткового доходу. Одним із найпоширеніших варіантів є здача даху в оренду промисловому інвестору. В такій моделі компанія-інвестор бере на себе повну відповідальність за стан покриття, виконує ремонт і зобов'язується не допускати протікань, пише 24 Канал.

Для мешканців це означає позбавлення від головного болю щодо збору коштів на латання даху. Крім того, об'єднання отримує орендну плату, яка може становити фіксовану суму за квадратний метр або залежати від обсягу генерації. Хоча суми оренди можуть здаватися невеликими, для великих будинків це стабільне джерело фінансування інших потреб ОСББ, наприклад, модернізації ліфтів чи освітлення під'їздів.

Інший шлях передбачає, що сонячна електростанція (СЕС) належить безпосередньо об'єднанню співвласників. У такому разі сонячні панелі стають частиною загальнобудинкової системи енергозабезпечення. Вироблена енергія спрямовується на живлення насосів, ліфтів, освітлення місць загального користування та роботу теплових насосів. Це дозволяє суттєво зменшити комунальні витрати мешканців, адже вартість підігріву води та опалення знижується завдяки використанню безкоштовного сонячного ресурсу.



Сонячні панелі на даху багатоквартирного будинку можуть стати джерелом доходу для всіх мешканців / Фото Freepik

Важливим кроком у розвитку цієї галузі стало запровадження статусу "активного споживача" та механізму самовиробництва (Net Billing). За цією моделлю ОСББ може віддавати надлишки виробленої електроенергії в мережу, а отримані кошти зараховуються на спеціальний рахунок для оплати спожитого ресурсу в майбутньому, наприклад, у зимовий період. Це робить інвестиції в сонячні панелі більш привабливими.

Питання фінансування таких проєктів часто є найбільш складним, проте сьогодні в Україні діють кілька потужних програм підтримки.

Зокрема, програма "ГрінДІМ" від Фонду енергоефективності передбачає відшкодування 70% вартості обладнання для СЕС та теплових насосів. Максимальний розмір гранту може сягати 1 мільйон гривень на сонячну станцію та 2 мільйони гривень на теплові насоси.

Також ОСББ можуть скористатися кредитною програмою "Доступні кредити 5–7–9%", де ставка становить близько 7% річних, а термін кредитування – до 5 років.

Для успішного запуску сонячного бізнесу на даху мешканцям необхідно заручитися підтримкою не менше ніж 75% співвласників. Окрім фінансової вигоди, встановлення СЕС підвищує собівартість житлової площі та робить будинок більш автономним у періоди можливих обмежень енергопостачання.

Потурбуйтесь про комплектний підхід

Важливо пам'ятати, що встановлення панелей найкраще проводити після здійснення інших енергоефективних заходів: утеплення фасаду, заміни вікон та модернізації теплопункту. Такий комплексний підхід гарантує окупність сонячної станції протягом 6 – 10 років, після чого будинок отримує фактично безкоштовну енергію.