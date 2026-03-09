Способна ли солнечная энергия стать финансовым двигателем для многоквартирного дома?

Опыт первых украинских ОСМД показывает, что площади на крыше могут стать фундаментом для энергетической независимости и дополнительного дохода. Одним из самых распространенных вариантов является сдача крыши в аренду промышленному инвестору. В такой модели компания-инвестор берет на себя полную ответственность за состояние покрытия, выполняет ремонт и обязуется не допускать протечек, пишет 24 Канал.

Для жителей это означает избавление от головной боли по сбору средств на латание крыши. Кроме того, объединение получает арендную плату, которая может составлять фиксированную сумму за квадратный метр или зависеть от объема генерации. Хотя суммы аренды могут казаться небольшими, для больших домов это стабильный источник финансирования других потребностей ОСМД, например, модернизации лифтов или освещения подъездов.

Другой путь предусматривает, что солнечная электростанция (СЭС) принадлежит непосредственно объединению совладельцев. В таком случае солнечные панели становятся частью общедомовой системы энергообеспечения. Выработанная энергия направляется на питание насосов, лифтов, освещения мест общего пользования и работу тепловых насосов. Это позволяет существенно уменьшить коммунальные расходы жителей, ведь стоимость подогрева воды и отопления снижается благодаря использованию бесплатного солнечного ресурса.



Солнечные панели на крыше многоквартирного дома могут стать источником дохода для всех жителей / Фото Freepik

Важным шагом в развитии этой отрасли стало введение статуса "активного потребителя" и механизма самопроизводства (Net Billing). По этой модели ОСМД может отдавать излишки произведенной электроэнергии в сеть, а полученные средства зачисляются на специальный счет для оплаты потребленного ресурса в будущем, например, в зимний период. Это делает инвестиции в солнечные панели более привлекательными.

Вопрос финансирования таких проектов часто является наиболее сложным, однако сегодня в Украине действуют несколько мощных программ поддержки.

В частности, программа "ГринДИМ" от Фонда энергоэффективности предусматривает возмещение 70% стоимости оборудования для СЭС и тепловых насосов. Максимальный размер гранта может достигать 1 миллион гривен на солнечную станцию и 2 миллиона гривен на тепловые насосы.

Также ОСМД могут воспользоваться кредитной программой "Доступные кредиты 5–7–9%", где ставка составляет около 7% годовых, а срок кредитования – до 5 лет.

Для успешного запуска солнечного бизнеса на крыше жителям необходимо заручиться поддержкой не менее 75% совладельцев. Кроме финансовой выгоды, установка СЭС повышает себестоимость жилой площади и делает дом более автономным в периоды возможных ограничений энергоснабжения.

Позаботьтесь о комплектном подходе

Важно помнить, что установку панелей лучше всего проводить после осуществления других энергоэффективных мероприятий: утепление фасада, замены окон и модернизации теплопункта. Такой комплексный подход гарантирует окупаемость солнечной станции в течение 6 – 10 лет, после чего дом получает фактически бесплатную энергию.