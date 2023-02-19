Наша Сонячна система може бути найрідкіснішою у Всесвіті

Науковці зі Швейцарії класифікували планетні системи на чотири категорії залежно від розмірів і розташування планет. Згідно з їхніми висновками, наша Сонячна система належить до найрідкіснішої конфігурації.

Команда дослідила дані з усіх 853 відомих планетних систем, які містять кілька планет, і зупинилася на чотирьох основних класах:

Читайте на сайті Нова карта матерії Всесвіту проливає світло на сили, які формували його

Подібні,

Впорядковані,

Невпорядковані,

Змішані.

Згідно з їхніми висновками, архітектура нашої власної Сонячної системи підпадає під категорію "Впорядкованих", що є найрідкіснішою конфігурацією. Впорядковані системи – це ті, де внутрішні планети невеликі і кам'янисті, а газові та крижані гіганти розташовані на околицях.

Команда вважає, що конфігурація планетних систем – це суміш "природи і виховання". Вона частково залежить від початкових умов, включаючи масу диска пилу і газу, який формує планети, і велику кількість важких металів у головній зірці. Вона також залежить від динаміки планет протягом життя системи.

Цікаво Телескоп Джеймса Вебба знайшов найдавнішу з відомих мертвих галактик

Що це нам дає

Дослідження дає уявлення про різні способи конфігурації планетних систем, пропонуючи краще розуміння нашого місця у Всесвіті. Наразі відкрито понад 5300 екзопланет, і чим більше ми дізнаємося про інші планетні системи, тим більше зможемо зрозуміти нашу власну.