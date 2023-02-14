Вивчаючи гравітаційне лінзування, вчені виміряли кількість маси і речовини, присутньої в різних регіонах Всесвіту. Карта ґрунтується на даних, зібраних за допомогою дослідження темної енергії та телескопа Південного полюса, і може допомогти пролити світло на темну енергію і темну матерію – дві найбільші загадки в астрофізиці.

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Як Всесвіт бачили раніше

Загальноприйнята теорія полягає в тому, що Великий вибух дав старт усьому, відправивши матерію, яка розлетілася в усіх напрямках у всесвіт, що безперервно розширювався. Як і слід було очікувати, вона розлетілася не рівномірно, а з елементом випадковості, тому в деяких регіонах було більше матерії, ніж в інших. З часом більш щільні регіони почали утворювати хмари пилу і газу, які конденсувалися в зірки, галактики і все інше.

Вивчаючи розподіл матерії в космосі сьогодні, вчені можуть краще зрозуміти сили, які формують Всесвіт. Це охоплює такі загадки, як темна енергія, яка, як вважається, є рушійною силою розширення Всесвіту, що прискорюється з часом.

Карта матерії у Всесвіті

Щоб скласти карту, вчені зосередилися на явищі, яке називається гравітаційним лінзуванням. По суті, об'єкти з величезними масами фактично викривляють сам простір-час до такої міри, що шлях світла викривляється, коли воно проходить повз них. Вимірювання ступеня цього викривлення може дозволити вченим обчислити, скільки маси, а отже, і матерії, присутньо в конкретному регіоні.

Аналіз здебільшого узгоджується з найбільш поширеною на сьогодні моделлю Всесвіту, відомою як модель лямбда-холодної темної матерії (ΛCDM). Однак, можливо, вона не ідеально підходить – дослідження припускає, що матерія згущується трохи менше, ніж ми думали, що може відкрити двері для цілої нової моделі, яка краще все пояснює.

Схоже, що в сучасному Всесвіті спостерігається трохи менше флуктуацій, ніж ми могли б передбачити, припускаючи, що наша стандартна космологічна модель прив'язана до раннього Всесвіту,

– сказав Ерік Бакстер, автор дослідження.

Знання про Всесвіт постійно доповнюються

Це не перша тріщина у розумінні Всесвіту, яка з'явилася в нашій так званій стандартній моделі космології. ΛCDM вимагає існування таємничої субстанції під назвою темна матерія, яку можна спостерігати лише через її гравітаційний вплив на звичайну матерію. Однак, як би не були впевнені астрономи в її існуванні, десятиліттями експерименти не змогли її безпосередньо виявити.

Існує також проблема, яка називається напруженістю Габбла. По суті, спостереження космосу одним способом дає певне значення так званої постійної Габбла – але модель ΛCDM, підкріплена іншими методами спостережень, дає зовсім інше значення. Що ще більш дивно, обидві моделі стають все більш достовірними, і все ж вони не перетинаються, що свідчить про можливість нової фізики.

Чому це важливе відкриття

Провідний автор дослідження Сухдіп Сінгх (Sukhdeep Singh) каже, що нова карта матерії Всесвіту важлива з багатьох причин.

Гравітаційне лінзування – це найкращий метод, який ми маємо для мапування темної матерії, яка невидима і не випромінює та не поглинає світло. Ми змогли об'єднати дані цих двох досліджень таким чином, що вони стали набагато потужнішими, ніж кожне з них окремо.

Карта дозволить вченим досліджувати нові напрямки, такі як перевірка теорій темної матерії і темної енергії та вивчення природи космічного прискорення. Вона також може допомогти відповісти на питання про походження та еволюцію Всесвіту.

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А проте, дослідники нового проєкту визнають, що їхні спостереження за менш згущеною природою матерії ще не досягли рівня статистичної значущості, необхідного для того, щоб бути впевненими в цьому. Майбутня робота може допомогти підтвердити це.

Як і у випадку з будь-яким великим науковим відкриттям, серед дослідників у цій галузі, ймовірно, будуть дебати і розбіжності щодо наслідків цих висновків. Однак ясно одне: нова карта матерії Всесвіту є важливою віхою в нашому постійному прагненні зрозуміти таємниці космосу.