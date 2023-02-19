Команда исследовала данные из всех 853 известных планетных систем, содержащие несколько планет, и остановилась на четырех основных классах:
Читайте на сайте Новая карта материи Вселенной проливает свет на силы, формировавшие его
- Подобные,
- Упорядоченные,
- Неупорядоченные,
- Смешанные.
Согласно их выводам, архитектура нашей собственной Солнечной системы подпадает под категорию "Упорядоченных", являющуюся самой редкой конфигурацией. Упорядоченные системы – это те, где внутренние планеты небольшие и каменистые, а газовые и ледяные гиганты расположены в окрестностях.
Команда считает, что конфигурация планетных систем – это смесь "природы и воспитания". Она частично зависит от исходных условий, включая массу диска пыли и газа, формирующего планеты, и большое количество тяжелых металлов в главной звезде. Она также зависит от динамики планет в течение жизни системы.
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Что это нам дает
Исследование дает представление о разных способах конфигурации планетных систем, предлагая лучшее понимание нашего места во Вселенной. Сейчас открыто более 5300 экзопланет, и чем больше мы узнаем о других планетных системах, тем больше сможем понять нашу собственную.