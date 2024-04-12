NASA готується запустити в космос сонячне вітрило наступного покоління

Американське космічне відомство оголосило про готовність запустити в космос передову платформу на сонячних вітрилах наприкінці цього місяця. Інноваційний супутник буде виведений на орбіту ракетою Electron компанії Rocket Lab, запуск якої заплановано з пускового комплексу 1 в Махіа, Нова Зеландія.

Майбутня місія має на меті перевірити можливості цієї нової платформи з сонячним вітрилом, яку розробила компанія NanoAvionics. Для цього NanoAvionics побудувала спеціальний 12-дюймовий кубовий супутник.

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Опинившись на орбіті на висоті 1 000 км за сонячно-синхронною траєкторією, платформа розгорне вражаюче сонячне вітрило площею 80 м2, завдяки чому вона сяятиме так само яскраво, як зірка Сіріус.

Основні цілі випробування

Акцент під час випробувань буде зосереджена на оцінці системи кріплення вітрил, спеціально розробленої для композитних щогл сонячних вітрил. Ці щогли, спочатку згорнуті до розміру звичайної рулетки, при розгортанні можуть перетворитися на семиметрові жорсткі стійки.

Процес розгортання передбачає поступове висування щогл з прикріпленими до них сегментами вітрил. Ці трубчасті композитні конструкції забезпечують оптимальну жорсткість, що має вирішальне значення для ефективності сонячного вітрила. Розгортання експериментального вітрила займе приблизно 25 хвилин, протягом яких процес розгортання буде ретельно фіксуватися.

– перевірити нову систему розгортання і зібрати необхідні дані для майбутніх проектів з використанням більших вітрил. Крім того, місія досліджуватиме потенціал маневрування кубосупутника за допомогою орієнтації вітрил, подібно до вітрильного спорту на Землі, але у вакуумі космосу, де сонячні фотони забезпечують рушійну силу.

NASA випробує сонячне вітрило

Навіщо NASA потрібне сонячне вітрило

У перспективі NASA бачить безліч застосувань для супутників, оснащених сонячними вітрилами, зокрема, для тривалих місій у межах Сонячної системи. Така технологія обіцяє зменшити залежність від важких двигунів і величезних запасів палива, використовуючи невичерпну енергію Сонця в людських масштабах.

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Крім того, система розгортання перспективна для ширшого застосування, в тому числі як каркас для космічних станцій і сприяння будівництву місячних і марсіанських баз. Успішне випробування цих композитних матеріалів у космічних умовах матиме вирішальне значення для підтвердження їхньої довговічності та надійності для майбутніх проектів.