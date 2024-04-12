Будущая миссия имеет целью проверить возможности этой новой платформы с солнечным парусом, которую разработала компания NanoAvionics. Для этого NanoAvionics построила специальный 12-дюймовый кубовый спутник.

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Оказавшись на орбите на высоте 1 000 км по солнечно-синхронной траектории, платформа развернет впечатляющий солнечный парус площадью 80 м2, благодаря чему она будет сиять так же ярко, как звезда Сириус.

Основные цели испытания

Акцент во время испытаний будет сосредоточен на оценке системы крепления парусов, специально разработанной для композитных мачт солнечных парусов. Эти мачты, изначально свернутые до размера обычной рулетки, при развертывании могут превратиться в семиметровые жесткие стойки.

Процесс развертывания предполагает постепенное выдвижение мачт с прикрепленными к ним сегментами парусов. Эти трубчатые композитные конструкции обеспечивают оптимальную жесткость, что имеет решающее значение для эффективности солнечного паруса. Развертывание экспериментального паруса займет примерно 25 минут, в течение которых процесс развертывания будет тщательно фиксироваться.

Основная цель этой миссии – проверить новую систему развертывания и собрать необходимые данные для будущих проектов с использованием более крупных парусов. Кроме того, миссия будет исследовать потенциал маневрирования кубоспутника с помощью ориентации парусов, подобно парусному спорту на Земле, но в вакууме космоса, где солнечные фотоны обеспечивают движущую силу.

NASA испытает солнечный парус

Зачем NASA нужен солнечный парус

В перспективе NASA видит множество применений для спутников, оснащенных солнечными парусами, в частности, для длительных миссий в пределах Солнечной системы. Такая технология обещает уменьшить зависимость от тяжелых двигателей и огромных запасов топлива, используя неисчерпаемую энергию Солнца в человеческих масштабах.

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Кроме того, система развертывания перспективна для более широкого применения, в том числе как каркас для космических станций и содействие строительству лунных и марсианских баз. Успешное испытание этих композитных материалов в космических условиях будет иметь решающее значение для подтверждения их долговечности и надежности для будущих проектов.