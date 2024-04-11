Целью USSF-62 является вывод на низкую околоземную орбиту спутника Weather System Follow-on - Microwave (WSF-M), информирует 24 Канал.

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Что известно о спутнике

Разработанный и изготовленный компанией BAE Systems, WSF-M - это современный космический аппарат, предназначен для предоставления необходимых метеорологических данных для военных операций в различных сферах ведения боевых действий.

Основной инструмент спутника, микроволновый тепловизор, будет измерять ветер на поверхности моря, интенсивность тропических циклонов и собирать дополнительные данные об окружающей среде. Спутником WSF-M является датчик космической погоды, предоставленный правительством США, сообщает BAE Systems.

Полковник Джим Хорн, старший руководитель по вопросам материально-технического обеспечения Командования космических систем "Дельта" отметил важность миссии "для усиления потенциала Америки в условиях эскалации угроз".

После успешного выполнения миссии первая ступень Falcon 9 безопасно вернется на Землю, приземлившись в Ванденбергской посадочной зоне 4 почти через восемь минут после старта. По данным SpaceX, это уже третий запуск и посадка для этой ракеты-носителя.

Интересный факт! Это будет 279 успешное возвращение первой ступени ракеты Falcon 9 для SpaceX.

А тем временем Эра Delta IV завершена: ракета-носитель Delta IV Heavy совершила свой последний полет

USSF-62 стала 37-м запуском SpaceX в 2024 году и второй миссией для Космических сил в этом году. Предыдущий запуск состоялся 14 февраля, когда Falcon 9 развернула миссию USSF-124 с шестью спутниками со станции Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.