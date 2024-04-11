Метою USSF-62 є виведення на низьку навколоземну орбіту супутника Weather System Follow-on - Microwave (WSF-M), інформує 24 Канал.

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Що відомо про супутник

Розроблений і виготовлений компанією BAE Systems, WSF-M - це найсучасніший космічний апарат, призначений для надання необхідних метеорологічних даних для військових операцій у різних сферах ведення бойових дій.

Основний інструмент супутника, мікрохвильовий тепловізор, вимірюватиме вітер на поверхні моря, інтенсивність тропічних циклонів і збиратиме додаткові дані про навколишнє середовище. Супутником WSF-M є датчик космічної погоди, наданий урядом США, повідомляє BAE Systems.

Полковник Джим Хорн, старший керівник з питань матеріально-технічного забезпечення Командування космічних систем "Дельта" наголосив на важливості місії "для посилення потенціалу Америки в умовах ескалації загроз".

Після успішного виконання місії перший ступінь Falcon 9 безпечно повернувся на Землю, приземлившись у Ванденберзькій посадковій зоні 4 майже через вісім хвилин після старту. За даними SpaceX, це вже третій запуск і посадка для цієї ракети-носія.



Момент посадки першого ступеня Falcon 9 / Скриншот 24 Каналу з прямої трансляції SpaceX

Цікавий факт! Це було 279 успішне повернення першого ступеня ракети Falcon 9 для SpaceX.

А тим часом Еру Delta IV завершено: ракета-носій Delta IV Heavy здійснила свій останній політ

USSF-62 стала 37-м запуском SpaceX у 2024 році і другою місією для Космічних сил в цьому році. Попередній запуск відбувся 14 лютого, коли Falcon 9 розгорнула місію USSF-124 з шістьма супутниками зі станції Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.