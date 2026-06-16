Одна з найефектніших астрономічних подій десятиліття наближається до Європи

Цього літа жителі Європи та Північної Африки можуть стати свідками надзвичайно рідкісного збігу астрономічних явищ. Сонячне затемнення майже співпаде із заходом Сонця, створивши незвичайну картину, яку зазвичай бачать лише одиниці.

Про це повідомляє видання Space.com. 12 серпня 2026 року мільйони людей у Європі та частині Північної Африки зможуть побачити унікальне поєднання сонячного затемнення та заходу Сонця. Для багатьох спостерігачів Сонце опускатиметься за горизонт уже частково закритим Місяцем.

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Зазвичай головна увага під час повного сонячного затемнення прикута до вузької смуги повної фази, де Місяць повністю закриває сонячний диск. У 2026 році ця траєкторія пройде через східну частину Гренландії, захід Ісландії та північ Іспанії. Саме туди вже планують подорожі тисячі мисливців за затемненнями.

Однак цього разу особливий інтерес викликає не лише зона повної фази. На величезній території за її межами люди спостерігатимуть глибоке часткове затемнення саме в момент наближення заходу Сонця. У багатьох регіонах Місяць залишатиметься перед сонячним диском до останніх секунд перед тим, як Сонце сховається за горизонтом.

У результаті звичний сонячний диск перетвориться на тонкий серп, створюючи надзвичайно ефектне видовище.

Чому астрономи вважають це явище особливим?

Подібні "затемнені заходи Сонця" трапляються рідко, особливо над густонаселеними територіями. Геометрія затемнення 2026 року склалася таким чином, що для багатьох європейських міст максимальна фаза настане лише за кілька хвилин до заходу Сонця.

Незвичайне видовище зможуть побачити мешканці Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Австрії, Литви, Латвії та низки інших країн.

Форма затемненого Сонця залежатиме від місця спостереження. У більшості регіонів Європи серп буде спрямований кінцями донизу. Досвідчені спостерігачі затемнень іноді називають такий вигляд "сумним обличчям". У деяких районах Північної Африки Сонце набуде форми літери "С".

Додаткового драматизму додасть атмосфера. Під час заходу Сонця світло проходить крізь товстіший шар повітря, через що небо набуває насичених помаранчевих, червоних і золотистих відтінків. Поєднання цих кольорів із затемненим сонячним диском може створити одні з найефектніших астрономічних фотографій року.

Де шанси побачити явище найвищі?

Астрономи радять обирати місця з відкритим західним горизонтом. Найкраще для цього підходять морські узбережжя, де будівлі, пагорби або гори не закривають огляд.

Серед найперспективніших точок у Європі називають французьку Корсику, узбережжя Лігурійського моря в Італії, Венецію, окремі райони Австрійських Альп, Мюнхен, Прагу, Вроцлав і Варшаву.

У Північній Африці чудові умови можуть скластися біля мису Матіфу в Алжирі та в марокканській Ес-Сувейрі.

Особливе місце займає Іспанія. Там деякі спостерігачі зможуть побачити спочатку повне затемнення, а потім продовжити спостереження за частково закритим Сонцем під час його наближення до горизонту.

Для багатьох астрономів та фотографів саме Іспанія стане головним місцем події. Країна прийматиме своє перше повне сонячне затемнення на материковій частині з 1905 року.

Особливо сприятливі умови очікуються в районах Сорії, Сігуенси, Сарагоси та Теруеля. Там можна буде побачити повну фазу, після якої затемнення триватиме ще певний час, поки Сонце опускатиметься до горизонту.

Таке поєднання вважають винятково рідкісним. Зазвичай повна фаза затемнення та затемнений захід Сонця відбуваються в різних місцях або в різний час. Тут же обидва явища можуть поєднатися протягом одного вечора.

Саме тому астрономи очікують значний наплив туристів, фотографів і наукових ентузіастів з усього світу.

Погода може зіпсувати навіть ідеальне затемнення

Попри унікальність події, успіх спостережень залежатиме від погоди. Для перегляду затемненого заходу Сонця необхідний абсолютно відкритий горизонт у західному або північно-західному напрямку.

Навіть віддалені хмарні масиви можуть закрити Сонце в останні хвилини перед заходом. Тому фахівці радять заздалегідь підготувати кілька альтернативних точок для спостереження.

Метеорологічні прогнози стають достатньо точними лише за кілька днів до події, тому мандрівникам рекомендують залишатися гнучкими у своїх планах.

Також свою роль може відіграти атмосферна рефракція. Через заломлення світла в атмосфері Сонце іноді здається трохи вищим над горизонтом, ніж є насправді. Завдяки цьому деякі спостерігачі поблизу межі видимості явища можуть отримати кращі умови, ніж передбачають астрономічні карти.

Для тих, хто захоплюється астрономією, 12 серпня 2026 року може стати одним із найяскравіших вечорів десятиліття. Поєднання повного або глибокого часткового затемнення із заходом Сонця належить до тих небесних подій, які трапляються в житті вкрай рідко.