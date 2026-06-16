Об этом сообщает издание Space.com. 12 августа 2026 года миллионы людей в Европе и части Северной Африки смогут увидеть уникальное совпадение солнечного затмения и захода Солнца. Для многих наблюдателей Солнце будет опускаться за горизонт, уже частично закрытое Луной.

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Обычно основное внимание во время полного солнечного затмения приковано к узкой полосе полной фазы, где Луна полностью закрывает солнечный диск. В 2026 году эта траектория пройдет через восточную часть Гренландии, запад Исландии и север Испании. Именно туда уже планируют поездки тысячи охотников за затмениями.

Однако на этот раз особый интерес вызывает не только зона полной фазы. На огромной территории за ее пределами люди будут наблюдать глубокое частичное затмение именно в момент приближения захода Солнца. Во многих регионах Луна будет оставаться перед солнечным диском до последних секунд перед тем, как Солнце скроется за горизонтом.

В результате привычный солнечный диск превратится в тонкий серп, создавая чрезвычайно эффектное зрелище.

Почему астрономы считают это явление особенным?

Подобные "затмения заката" случаются редко, особенно над густонаселёнными территориями. Геометрия затмения 2026 года сложилась таким образом, что для многих европейских городов максимальная фаза наступит лишь за несколько минут до захода Солнца.

Необычное зрелище смогут увидеть жители Франции, Германии, Польши, Италии, Австрии, Литвы, Латвии и ряда других стран.

Форма затмененного Солнца будет зависеть от места наблюдения. В большинстве регионов Европы серп будет направлен концами вниз. Опытные наблюдатели затмений иногда называют такой вид "грустным лицом". В некоторых районах Северной Африки Солнце примет форму буквы "С".

Дополнительного драматизма добавит атмосфера. Во время захода Солнца свет проходит через более плотный слой воздуха, из-за чего небо приобретает насыщенные оранжевые, красные и золотистые оттенки. Сочетание этих цветов с затемнённым солнечным диском может стать одним из самых эффектных астрономических снимков года.

Где шансы увидеть это явление самые высокие?

Астрономы советуют выбирать места с открытым западным горизонтом. Лучше всего для этого подходят морские побережья, где здания, холмы или горы не закрывают обзор.

Среди наиболее перспективных точек в Европе называют французскую Корсику, побережье Лигурийского моря в Италии, Венецию, отдельные районы Австрийских Альп, Мюнхен, Прагу, Вроцлав и Варшаву.

В Северной Африке прекрасные условия могут сложиться у мыса Матифу в Алжире и в марокканском Эс-Сувейре.

Особое место занимает Испания. Там некоторые наблюдатели смогут сначала увидеть полное затмение, а затем продолжить наблюдение за частично закрытым Солнцем во время его приближения к горизонту.

Для многих астрономов и фотографов именно Испания станет главным местом события. Страна примет своё первое полное солнечное затмение на материковой части с 1905 года.

Особенно благоприятные условия ожидаются в районах Сории, Сигуэнсы, Сарагосы и Теруэля. Там можно будет увидеть полную фазу, после которой затмение продлится ещё некоторое время, пока Солнце будет опускаться к горизонту.

Такое сочетание считается исключительно редким. Обычно полная фаза затмения и затмененный закат Солнца происходят в разных местах или в разное время. Здесь же оба явления могут совпасть в течение одного вечера.

Именно поэтому астрономы ожидают значительный наплыв туристов, фотографов и научных энтузиастов со всего мира.

Погода может испортить даже идеальное затмение

Несмотря на уникальность события, успех наблюдений будет зависеть от погоды. Для наблюдения затмения заката Солнца необходим абсолютно открытый горизонт в западном или северо-западном направлении.

Даже отдалённые облачные массивы могут закрыть Солнце в последние минуты перед закатом. Поэтому специалисты советуют заранее подготовить несколько альтернативных точек для наблюдения.

Метеорологические прогнозы становятся достаточно точными лишь за несколько дней до события, поэтому путешественникам рекомендуют оставаться гибкими в своих планах.

Также свою роль может сыграть атмосферная рефракция. Из-за преломления света в атмосфере Солнце иногда кажется немного выше над горизонтом, чем есть на самом деле. Благодаря этому некоторые наблюдатели, находящиеся вблизи предела видимости явления, могут получить лучшие условия, чем предусматривают астрономические карты.

Для тех, кто увлекается астрономией, 12 августа 2026 года может стать одним из самых ярких вечеров десятилетия. Сочетание полного или глубокого частичного затмения с закатом Солнца относится к тем небесным явлениям, которые случаются в жизни крайне редко.