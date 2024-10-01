У жовтні відбудеться унікальне сонячне затемнення: де і коли можна побачити "вогняне кільце"

У середу, 2 жовтня 2024 року, деякі мешканці Землі матимуть шанс спостерігати вражаюче кільцеподібне сонячне затемнення. Ця подія приверне увагу як любителів затемнень, так і ентузіастів астрономії.

Під час затемнення 2 жовтня приблизно 93% центру Сонця буде закрито в точці найбільшого затемнення, пропонуючи глядачам 7-хвилинне, 25-секундне відображення вражаючого кільця, повідомляє Space.com.

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Що таке кільцеподібне сонячне затемнення? Воно відбувається, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем, але знаходиться занадто далеко від Землі, щоб повністю закрити світило. Це залишає яскраве кільце сонячного світла навколо Місяця, створюючи явище, відоме як "вогняне кільце".

Що робить це затемнення особливим?

Затемнення у жовтні 2024 року буде особливо помітним з кількох причин.

По-перше , воно відбудеться після довгоочікуваного Великого Північноамериканського затемнення на початку року, що підтримує високий інтерес до сонячних затемнень.

, воно відбудеться після довгоочікуваного Великого Північноамериканського затемнення на початку року, що підтримує високий інтерес до сонячних затемнень. По-друге , це кільцеподібне затемнення триватиме довше, ніж нещодавні подібні події, а максимальна тривалість вогняного кільця сягатиме понад сім хвилин.

, це кільцеподібне затемнення триватиме довше, ніж нещодавні подібні події, а максимальна тривалість вогняного кільця сягатиме понад сім хвилин. По-третє, затемнення буде видно з культового туристичного місця Рапа Нуї (Острів Пасхи), відомого своїми загадковими кам'яними статуями, які називаються моаї.

Де і як спостерігати затемнення

"Вогняне кільце" можна буде побачити лише з вузької кільцеподібної "стежки", яка пролягатиме через Тихий океан, південну частину Чилі та південну частину Аргентини.



Ось тут найкраще спостерігати затемнення / Фото Michael Zeiler GreatAmericanEclipse.com

Деякі з найкращих місць для спостереження за цією подією включають:

Рапа-Нуї/Острів Пасхи, Чилі : Від 5 хвилин 38 секунд до 6 хвилин 12 секунд, починаючи з 14:03 за східним часом.

: Від 5 хвилин 38 секунд до 6 хвилин 12 секунд, починаючи з 14:03 за східним часом. Кокран, Чилі : 5 хвилин 40 секунд по колу, починаючи з 17:21 за центральноєвропейським часом.

: 5 хвилин 40 секунд по колу, починаючи з 17:21 за центральноєвропейським часом. Національний парк Періто-Морено, Аргентина : 6 хвилин 17 секунд за колом, починаючи з 17:21 за середньоєвропейським часом.

: 6 хвилин 17 секунд за колом, починаючи з 17:21 за середньоєвропейським часом. Пуерто-Сан-Хуліан, Аргентина: 5 хвилин 12 секунд по колу, починаючи з 17:24 за центральноєвропейським часом.

У той час як у цих місцях можна буде спостерігати повне затемнення, інші регіони Південної Америки, зокрема Буенос-Айрес, Монтевідео та Сантьяго, стануть свідками часткового сонячного затемнення.

Хоча затемнення у вигляді вогняного кільця буде видно лише з вищезгаданих районів Чилі та Аргентини, 2 жовтня часткове сонячне затемнення спостерігатиметься і в інших регіонах. До них належать частини Тихого океану та південна половина Південної Америки.

Ось який відсоток затемнення буде видно з великих міст і напрямків у зоні часткового затемнення:

Галапагоські острови (1%)

Ла-Пас, Болівія (1%)

Ріо-де-Жанейро, Бразилія (9%)

Сан-Паулу, Бразилія (10%)

Буенос-Айрес, Аргентина (42%)

Монтевідео, Уругвай (42%)

Сантьяго, Чилі (44%)

Вільярріка, Чилі (63%)

Ель-Калафате, Аргентина (83%)

Фолклендські острови (84%)

Острів Південна Георгія (76%)

Пунта-Аренас, Чилі (75%)

Ушуайя, Аргентина (72%)

Острів Елефант (56%)

Порт-Локрой, Антарктида (44%)

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Завдяки своїй тривалості і широкій видимості по всій Південній Америці, кільцеподібне сонячне затемнення в жовтні 2024 року обіцяє стати незабутньою подією для усіх, хто зможе за ним спостерігати. І хоч українці не зможуть на власні очі спостерігати сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року, завдяки онлайн-трансляції в інтернеті його все ж можна буде побачити.

Трансляція події почнеться 2 жовтня о 20:15 вечора.

Сонячне затемнення 2024: онлайн-трансляція