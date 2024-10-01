У жовтні відбудеться унікальне сонячне затемнення: де і коли можна побачити "вогняне кільце"
Джерело:Space.com
У середу, 2 жовтня 2024 року, деякі мешканці Землі матимуть шанс спостерігати вражаюче кільцеподібне сонячне затемнення. Ця подія приверне увагу як любителів затемнень, так і ентузіастів астрономії.
Під час затемнення 2 жовтня приблизно 93% центру Сонця буде закрито в точці найбільшого затемнення, пропонуючи глядачам 7-хвилинне, 25-секундне відображення вражаючого кільця, повідомляє Space.com.
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Що таке кільцеподібне сонячне затемнення?Воно відбувається, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем, але знаходиться занадто далеко від Землі, щоб повністю закрити світило. Це залишає яскраве кільце сонячного світла навколо Місяця, створюючи явище, відоме як "вогняне кільце".
Що робить це затемнення особливим?
Затемнення у жовтні 2024 року буде особливо помітним з кількох причин.
- По-перше, воно відбудеться після довгоочікуваного Великого Північноамериканського затемнення на початку року, що підтримує високий інтерес до сонячних затемнень.
- По-друге, це кільцеподібне затемнення триватиме довше, ніж нещодавні подібні події, а максимальна тривалість вогняного кільця сягатиме понад сім хвилин.
- По-третє, затемнення буде видно з культового туристичного місця Рапа Нуї (Острів Пасхи), відомого своїми загадковими кам'яними статуями, які називаються моаї.
Де і як спостерігати затемнення
"Вогняне кільце" можна буде побачити лише з вузької кільцеподібної "стежки", яка пролягатиме через Тихий океан, південну частину Чилі та південну частину Аргентини.
Ось тут найкраще спостерігати затемнення / Фото Michael Zeiler GreatAmericanEclipse.com
Деякі з найкращих місць для спостереження за цією подією включають:
- Рапа-Нуї/Острів Пасхи, Чилі: Від 5 хвилин 38 секунд до 6 хвилин 12 секунд, починаючи з 14:03 за східним часом.
- Кокран, Чилі: 5 хвилин 40 секунд по колу, починаючи з 17:21 за центральноєвропейським часом.
- Національний парк Періто-Морено, Аргентина: 6 хвилин 17 секунд за колом, починаючи з 17:21 за середньоєвропейським часом.
- Пуерто-Сан-Хуліан, Аргентина: 5 хвилин 12 секунд по колу, починаючи з 17:24 за центральноєвропейським часом.
У той час як у цих місцях можна буде спостерігати повне затемнення, інші регіони Південної Америки, зокрема Буенос-Айрес, Монтевідео та Сантьяго, стануть свідками часткового сонячного затемнення.
Хоча затемнення у вигляді вогняного кільця буде видно лише з вищезгаданих районів Чилі та Аргентини, 2 жовтня часткове сонячне затемнення спостерігатиметься і в інших регіонах. До них належать частини Тихого океану та південна половина Південної Америки.
Ось який відсоток затемнення буде видно з великих міст і напрямків у зоні часткового затемнення:
- Галапагоські острови (1%)
- Ла-Пас, Болівія (1%)
- Ріо-де-Жанейро, Бразилія (9%)
- Сан-Паулу, Бразилія (10%)
- Буенос-Айрес, Аргентина (42%)
- Монтевідео, Уругвай (42%)
- Сантьяго, Чилі (44%)
- Вільярріка, Чилі (63%)
- Ель-Калафате, Аргентина (83%)
- Фолклендські острови (84%)
- Острів Південна Георгія (76%)
- Пунта-Аренас, Чилі (75%)
- Ушуайя, Аргентина (72%)
- Острів Елефант (56%)
- Порт-Локрой, Антарктида (44%)
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Завдяки своїй тривалості і широкій видимості по всій Південній Америці, кільцеподібне сонячне затемнення в жовтні 2024 року обіцяє стати незабутньою подією для усіх, хто зможе за ним спостерігати. І хоч українці не зможуть на власні очі спостерігати сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року, завдяки онлайн-трансляції в інтернеті його все ж можна буде побачити.Зверніть увагу! Трансляція події почнеться 2 жовтня о 20:15 вечора.
Сонячне затемнення 2024: онлайн-трансляція