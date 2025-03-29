Надкушене світило: приголомшливі кадри сонячного затемнення з різних країн

Удень 29 березня Місяць закрив частину Сонця. Оскільки низка країн могла милуватися цим явищем, у мережі є багато фото.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC і Time of India.

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Фотографії сонячного затемнення 29 березня 2025

Цього разу затемнення було найкраще видно на північному сході Канади та в Гренландії. До слова, в Україні також бачили затемнення. Найбільш закрите Сонце було у Львові – на 2%.

Сонячне затемнення у Великій Британії / Фото читачів BBC

Очевидці говорять, що Сонце було добре видно навіть крізь хмари. А діти порівняли незвичний вигляд Сонця з Пакманом – круглим жовтим персонажем старої комп'ютерної гри, який пересувається лабіринтом і їсть білі крапки.

Фантастичне відео сонячного затемнення в Шотландії

У Нууку, столиці Гренландії, Місяць "з'їв" так багато Сонця, що зірка сама стала схожа на Місяць.



Сонячне затемнення у Гренландії / Фото редакторки BBC

В Ісландії явище відбувалося на тлі гарних краєвидів.

Сонячне затемнення в Ісландії / Фото користувача Х Sallyofc

А в Сенегалі Сонце було "надкушене" з іншого боку.

Сонячне затемнення у Сенегалі / Фото Shutterstock

Наступне часткове сонячне затемнення буде у вересні 2025 року. Але більш вражаючим буде повне сонячне затемнення у серпні 2026 року. Його зможуть побачити жителі Ісландії, північної Іспанії та Португалії. У Великій Британії, Франції та Італії буде закрито понад 90% Сонця.