У Німеччині створили сонячні панелі у вигляді черепиця, вони мають 95% ефективності

Німецькі дослідники представили нову технологію сонячних панелей, які можуть виглядати як звичайна черепиця, цегляна кладка або навіть декоративні фасадні елементи. При цьому такі модулі зберігають близько 95% своєї потужності, що робить їх практичним рішенням для будівель із високими вимогами до дизайну.

У німецькому Фрайбурзі команда дослідників з Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems розробила новий спосіб оформлення фотоелектричних модулів, який дозволяє сонячним панелям практично зливатися з архітектурою будівель, пише Interesting Engineering.

Як працює нова технологія?

Технологія отримала назву ShadeCut. Вона створена на основі вже відомої розробки MorphoColor – спеціального біоінспірованого покриття для сонячних панелей. Його принцип натхненний крилами метелика морфо, які мають яскраве забарвлення не завдяки пігментам, а через мікроскопічні структури, що по-особливому заломлюють світло.

Саме такий підхід дозволяє створювати насичені кольори без значної втрати ефективності панелей. Замість звичайних фарб використовується тривимірна фотонна структура, яка формує стабільний колір незалежно від кута огляду.

Нова система ShadeCut працює за допомогою спеціальних кольорових плівок із прозорими вирізами. За словами дослідників, ці вирізи створюються лазером або CAD-керованими системами, що дозволяє наносити складні візерунки прямо на модулі.

Завдяки цьому панелі можуть виглядати як покрівельна черепиця, кам'яна кладка, фасадні елементи або навіть мати індивідуальні малюнки, логотипи чи декоративні орнаменти, зазначається на сайті Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems.

Панелі можна персоналізувати, наприклад, за допомогою написів або візерунків / Фото ISE

Керівник групи інкапсуляції та інтеграції фотогальваніки Мартін Генріх пояснив, що така технологія особливо цікава для фасадних рішень, дахової інтегрованої сонячної енергетики, балконних огорож і навіть історичних будівель, де стандартні чорні або сині панелі часто виглядають недоречно.

Розробник концепції ShadeCut, Марко Ернст, зазначив, що завдяки структурованій кольоровій плівці команда може вбудовувати складні кольорові ефекти безпосередньо в сонячні модулі та фасади. Крім того, можна додавати додаткові шари з новими вирізами для створення ще складніших структур або кількох кольорів одночасно.

Особливо важливо, що така декоративність майже не шкодить продуктивності. Незалежні випробування показали, що модулі з MorphoColor зберігають приблизно 95% потужності звичайних непокритих панелей. За словами розробників, це перевищує показники багатьох подібних рішень на ринку.

Це відкриває нові можливості для BIPV – будівельно-інтегрованої фотогальваніки, де сонячні панелі стають частиною самої конструкції будівлі, а не просто встановлюються зверху. Особливо актуально це для історичних центрів міст, архітектурно складних проєктів та об’єктів, де зовнішній вигляд має велике значення.

Дослідники також повідомили, що покриття можна наносити не лише на стандартні фотоелектричні модулі, а й на сонячні теплові системи. Залежно від мікроструктури захисного скла можна створювати різні кольори та декоративні рішення.

Публічно технологію ShadeCut покажуть на виставці The Smarter E / Intersolar Europe 2026 у Мюнхені. Захід проходитиме з 23 по 25 червня 2026 року та вважається однією з головних світових подій у сфері сонячної енергетики.