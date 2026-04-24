В немецком Фрайбурге команда исследователей из Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems разработала новый способ оформления фотоэлектрических модулей, который позволяет солнечным панелям практически сливаться с архитектурой зданий, пишет Interesting Engineering.

Как работает новая технология?

Технология получила название ShadeCut. Она создана на основе уже известной разработки MorphoColor – специального биоинспирированного покрытия для солнечных панелей. Его принцип вдохновлен крыльями бабочки морфо, которые имеют яркую окраску не благодаря пигментам, а через микроскопические структуры, что по-особенному преломляют свет.

Именно такой подход позволяет создавать насыщенные цвета без значительной потери эффективности панелей. Вместо обычных красок используется трехмерная фотонная структура, которая формирует стабильный цвет независимо от угла обзора.

Новая система ShadeCut работает с помощью специальных цветных пленок с прозрачными вырезами. По словам исследователей, эти вырезы создаются лазером или CAD-управляемыми системами, что позволяет наносить сложные узоры прямо на модули.

Благодаря этому панели могут выглядеть как кровельная черепица, каменная кладка, фасадные элементы или даже иметь индивидуальные рисунки, логотипы или декоративные орнаменты, отмечается на сайте Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems.

Панели можно персонализировать, например, с помощью надписей или узоров / Фото ISE

Руководитель группы инкапсуляции и интеграции фотогальваники Мартин Генрих объяснил, что такая технология особенно интересна для фасадных решений, крышной интегрированной солнечной энергетики, балконных ограждений и даже исторических зданий, где стандартные черные или синие панели часто выглядят неуместно.

Разработчик концепции ShadeCut, Марко Эрнст, отметил, что благодаря структурированной цветной пленке команда может встраивать сложные цветовые эффекты непосредственно в солнечные модули и фасады. Кроме того, можно добавлять дополнительные слои с новыми вырезами для создания еще более сложных структур или нескольких цветов одновременно.

Особенно важно, что такая декоративность почти не вредит производительности. Независимые испытания показали, что модули с MorphoColor сохраняют примерно 95% мощности обычных непокрытых панелей. По словам разработчиков, это превышает показатели многих подобных решений на рынке.

Это открывает новые возможности для BIPV – строительно-интегрированной фотогальваники, где солнечные панели становятся частью самой конструкции здания, а не просто устанавливаются сверху. Особенно актуально это для исторических центров городов, архитектурно сложных проектов и объектов, где внешний вид имеет большое значение.

Исследователи также сообщили, что покрытие можно наносить не только на стандартные фотоэлектрические модули, но и на солнечные тепловые системы. В зависимости от микроструктуры защитного стекла можно создавать различные цвета и декоративные решения.

Публично технологию ShadeCut покажут на выставке The Smarter E / Intersolar Europe 2026 в Мюнхене. Мероприятие будет проходить с 23 по 25 июня 2026 года и считается одним из главных мировых событий в сфере солнечной энергетики.