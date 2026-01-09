Золота епоха сонячних затемнень починається у 2026 році: коли ми зможемо їх побачити

Наша планета вступає у винятковий період астрономічних подій. Упродовж наступних трьох років відбудеться низка сонячних затемнень, серед яких три повні та три кільцеподібні. Такий збіг трапляється рідко, і він відкриває небачені можливості для любителів космічних явищ. Перше затемнення відбудеться вже у серпні 2026 року.

Що чекає на спостерігачів упродовж найближчих років?

Після затишшя у 2025 році, коли повних сонячних затемнень не було зовсім, починається справжнє свято для мисливців за космічними явищами. Уже з серпня 2026-го й до липня 2028-го Земля стане свідком трьох повних сонячних затемнень, які послідовно рухатимуться планетою із заходу на схід, пише 24 Канал з посиланням на Space.

Дивіться також Коли чекати найдовше за 100 років сонячне затемнення і чи буде воно помітне в Україні

Перше затемнення відбудеться 12 серпня 2026 року. Це буде перше повне затемнення, яке побачить Європа з 2015 року, а також перше для материкової частини континенту з 1999 року. Траєкторія повної фази почнеться у віддаленому Сибіру, пройде через східну Гренландію та західну Ісландію, а потім охопить північ Іспанії. Глядачі з Рейк'явіка, півострова Рейкьянес та іспанських міст Леон, Бургос і Вальядолід зможуть спостерігати сонячну корону. Повна фаза триватиме трохи більше двох хвилин, а низьке положення затемненого Сонця створить чудові можливості для фотографування.

Справжня кульмінація настане 2 серпня 2027 року. Це затемнення вже називають подією століття. Тінь Місяця повільно рухатиме через південну Іспанію, Північну Африку та Близький Схід. Повна фаза триватиме до 6 хвилин 22 секунд. Особливо привабливим місцем для спостереження стане єгипетський Луксор з його храмами та пам'ятниками, де майже гарантоване чисте небо, хоча й можливі піщані бурі.

Менш ніж через рік, 22 липня 2028-го, ще одне повне затемнення перетне австралійський глибинний край та Нову Зеландію. Уперше з 1857 року повна фаза охопить Сідней, найбільше місто Австралії. Віддалені райони Західної Австралії зможуть насолоджуватися затемненням понад п'ять хвилин за умов чистого неба.

Цикли Сароса

Такий збіг трьох повних сонячних затемнень протягом неповних двох років не є унікальним в історії. Насправді тріо повних затемнень розпочинається кожні 18 років, 11 днів та вісім годин – це тривалість одного циклу Сароса, який визначає, коли і де відбуваються затемнення, пише NASA. Три окремі цикли Сароса зараз перебувають у резонансі, створюючи цей особливий період.

Подібні тріо відбувалися раніше, з 1990 по 1992 рік та з 2008 по 2010 рік, хоча більшість тих затемнень траплялися у важкодоступних регіонах або супроводжувалися хмарністю. Наступне тріо відбудеться з 2044 по 2046 рік, два з них пройдуть здебільшого Північною Америкою.

Кільцеподібні затемнення

Черга затемнень включає також три кільцеподібні затемнення: