Соцмережа Ілона Маска не працює через масштабний збій

У роботі соцмережі X стався збій. Користувачі по всьому світу, зокрема й в Україні повідомили про недоступність сервісу.

Що відомо

Наразі на сайті не працює пошук, не завантажуються особисті повідомлення, а також здебільшого не працюють стрічки – вони видають помилку й пропонують перезавантажити сторінку.

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Причини збою наразі не відомі. Уперше їх почали помічати близько 11:30 за київським часом, про що говорить графік доступності на сервісі Downdetector, який відслідковує та повідомляє про збої сервісів.

Офіційні сторінки соцмережі поки що не коментували збій, тому його причини невідомі. Ілон Маск також мовчить.

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