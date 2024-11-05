Час закриватися: соцмережа X Ілона Маска починає розгортати найбільш скандальне оновлення

Ілон Маск, який бачить колишній Twitter як "міську площу" для обговорення всього на світі, уже давно анонсував, що функція блокування в його соцмережі запрацює інакше: ви все ще зможете додати користувача у чорний список, але він продовжить бачити ваші публікації без можливості їх прокоментувати. Попри те, що користувачі шалено цим незадоволені, глава компанії має намір впровадити це оновлення.

Блокування без блокування

Деякі користувачі X уже отримали оновлення, яке змінює логіку функції блокування. Судячи з усього, воно поки що не поширилося на українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.

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Деталі

Журналіст Стів Дент пише, що зміг уперше за довгий час побачити сторінку письменника й актора Вільяма Шетнера, який заблокував чи не всю редакцію видання Engadget ще у 2014 році. Оновлення дозволяє бачити всі публікації й загалом сторінку людини, яка вас заблокувала. Але при цьому ви не зможете з нею взаємодіяти – наприклад, прокоментувати публікацію.

X повідомляє користувачам, що "ви можете переглядати публічні дописи" людини, але ви "заблоковані для взаємодії з нею". Ви не зможете знову підписатися на людину, яка вас заблокувала й не зможете надіслати їй особисте повідомлення. Тож фактично ключова зміна у функції блокування в тому, що ви лише зможете бачити публікації людей, які вас забанили.

Про такі оновлення стало відомо чи не відразу, як Ілон Маск купив Twitter. Він анонсував ці зміни, але не зазначав, коли вони будуть упроваджені. Ймовірно, це пов'язано з його баченням так званої "абсолютної свободи слова", яка полягає в тому, що ви можете говорити все, що вам заманеться, й ніхто не зможе вас у цьому обмежити.

Однак експерти з питань зловживань у соціальних мережах кажуть, що ці зміни допомагають переслідувачам і тролям, водночас знижуючи безпеку їхніх жертв.

Надання можливості заблокованим користувачам бачити дописи — це потурання зловмисникам і сталкерам, потурання і сприяння їхній поведінці,

– написала минулого місяця уповноважена в справах жертв насильства Клер Ваксман.

Користувачі вказують на те, що зміни щодо блокування X можуть суперечити правилам магазинів додатків iOS і Google Play. Apple, наприклад, у своїх умовах для розробників зазначає, що будь-які додатки з користувацьким контентом повинні пропонувати "можливість блокувати користувачів, які зловживають сервісом". Кнопка блокування все ще технічно на місці, тому незрозуміло, що робитимуть Apple і Google, якщо взагалі щось робитимуть.

Наразі все виглядає так, що єдиним способом дійсно обмежити сторінку від небажаних осіб є переведення сторінки в приватний режим.